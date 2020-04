Update coronacrisis: Kabinet werkt aan regeling voor kredietverzekeringen

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het onder meer over: Kabinet werkt aan regeling voor kredietverzekeringen en Air France-KLM heeft snel staatssteun nodig.

Kabinet werkt aan regeling voor kredietverzekeringen

Het kabinet komt met een regeling waardoor de overheid garant staat voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen. Nu bij veel ondernemers de omzet een flinke deuk oploopt, willen kredietverzekeraars binnenkort waarschijnlijk niet of minder garant staan voor bestellingen die in termijnen worden betaald.

Het kabinet trekt miljarden uit om in die situatie te helpen, melden ingewijden na berichtgeving van het FD. Op die manier kunnen ondernemers in zwaar weer voorkomen ook op lange termijn een nog hardere klap op te lopen omdat ze geen bestellingen kunnen doen. De regeling wordt mogelijk dinsdag al gepresenteerd.

Air France-baas: Air France-KLM heeft snel staatssteun nodig

Air France-KLM heeft zes miljard euro in kas, maar heeft vanwege de coronacrisis snel staatssteun van de Franse en Nederlandse regeringen nodig om de vloot in de lucht te kunnen houden. Dat heeft Air France-baas Anne Rigail tegen de Franse krant Le Figaro gezegd.

De directie van Air France-KLM is in gesprek met de regeringen in de landen, die beide veertien procent van de aandelen bezitten, om te kijken in welke vorm het luchtvaartconcern kan worden gesteund. “De gesprekken zijn aan de gang. Het concern heeft zes miljard euro in kas, maar we zullen snel financiële hulp nodig hebben”, zei ze zonder meer details te willen bekendmaken.

AEX voor het eerst sinds 10 maart boven 500 punten

De Amsterdamse AEX-index begon dinsdag opnieuw met winst en keerde terug boven de 500 puntengrens. De hoofdindex stond op 10 maart voor het laatst tussentijds boven 500 punten. Het laatste slot boven de 500 puntengrens was op 6 maart. Ook de andere Europese beurzen gingen verder vooruit na de sterke opmars een dag eerder. Het optimisme over een mogelijke afvlakking van het coronavirus en de omvangrijke steunpakketten van centrale banken en overheden bleven de markten ondersteunen.