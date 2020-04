Update coronacrisis: Koolmees verwacht zeker 100.000 aanvragen loonkostenregeling

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het onder meer over: Koolmees verwacht zeker 100.000 aanvragen loonkostenregeling en eigenaar HEMA vraagt schuldeisers om water bij de wijn.

Koolmees verwacht zeker 100.000 aanvragen loonkostenregeling

Het aantal door de coronacrisis getroffen bedrijven dat zich bij het loket van uitkeringsinstantie UWV meldt voor een loonkostenregeling, kan al gauw oplopen tot 100.000. Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in een interview met het AD.

Werkgevers die door de coronapandemie aanzienlijk omzetverlies lijden, kunnen vanaf maandagochtend terecht bij het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. Koolmees houdt rekening met grote aantallen aanvragen voor de vergoeding, die kan oplopen tot 90 procent van de loonkosten.

Eigenaar HEMA vraagt schuldeisers om water bij de wijn

De eigenaar van HEMA, investeringsmaatschappij Ramphastos, vraagt schuldeisers van de winkelketen genoegen te nemen met minder dan het openstaande schuldbedrag. In ruil daarvoor wil het investeringsfonds van miljardair Marcel Boekhoorn zelf vers kapitaal steken in het bedrijf.

Dat bevestigt een woordvoerder van Ramphastos na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. HEMA heeft het door de coronacrisis net zoals veel andere winkelketens zwaar. Daar komt bovenop dat het bedrijf een schuldenlast van circa 800 miljoen euro heeft. Een deel van die schulden, ruim 53 miljoen euro, moet in juni worden afbetaald. Hoe groot het offer is dat Ramphastos van schuldeisers verlangt, is nog niet duidelijk.

Hans de Boer blijft langer voorzitter VNO-NCW

Hans de Boer blijft tot na Prinsjesdag voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat heeft VNO-NCW besloten vanwege de coronacrisis. Ingrid Thijssen moet daardoor iets meer dan twee maanden langer wachten tot ze de voorzittershamer van De Boer kan overnemen.

Thijssen zou De Boer eigenlijk op 1 juli opvolgen, maar dat wordt nu de tweede helft van september. Vanaf 1 juni gaat ze wel al aan de slag bij VNO-NCW. Ze wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de werkgeversorganisatie.