Update coronacrisis: krimp Franse economie, Duitse minister wil geld voor ontwikkelingslanden

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Franse bankbestuurder rekent op krimp economie met 8 procent en Duitse minister wil 50 miljard EU-geld voor ontwikkelingslanden.

Franse bankbestuurder rekent op krimp economie met 8 procent

Frankrijk moet rekening houden met een krimp van de economie met minimaal 8 procent. Afhankelijk van hoelang de periode tussen de lockdown en het volledige herstel is, kan dat percentage hoger uitvallen. Dat zegt de hoogste bestuurder van de Franse centrale bank, Francois Villeroy de Galhau, in een interview met de wekelijks krant Le Journal du dimanche.

De huidige crisis “is geheel nieuw van aard en gewelddadiger dan vorige crises”, aldus de bankbestuurder. “Frankrijk zal in 2020 een daling van het Bruto Binnenlands Product meemaken van ten minste acht procent. Elke twee weken opsluiting leidt tot een daling van de jaarlijkse groei met ongeveer anderhalf procent en bijna evenveel in termen van een extra begrotingstekort.” De Franse regering gaat nu nog uit van een krimp van de economie met ongeveer acht procent.

Duitse minister wil 50 miljard EU-geld voor ontwikkelingslanden

De Duitse minister Gerd Müller van Ontwikkelingshulp roept de Europese Unie op landen in Afrika en het Midden-Oosten tijdens de coronacrisis te steunen met een hulpprogramma ter waarde van vijftig miljard euro. Tot nu toe heeft de EU meer dan vijftien miljoen euro aan steun voor ontwikkelingslanden toegezegd.

“Duitsland en Europa moeten ook internationaal een onderscheidende bijdrage leveren om de pandemie onder controle te krijgen”, zegt Müller zondag in een aantal Duitse kranten. Het eigen hulppakket van de EU omvat vijfhonderd miljard euro, maar is volgens de CSU-politicus alleen naar binnen gericht. “We moeten het beschermende schild ook uitbreiden naar onze aangrenzende regio’s in Afrika en in de crisisarena rond Syrië.”

Horeca zet vraagtekens bij crisissteunaanvraag Booking.com

Boekingssites als Booking.com en andere platforms, die noodsteun aanvragen bij de Nederlandse overheid om de crisis door te komen, zouden ook gelijk aan strengere regels moeten worden onderworpen. Dat pleidooi houdt Koninklijke Horeaca Nederland (KHN), die de aanvraag voor noodsteun van Booking.com hoogst opvallend vindt.

Volgens de organisatie bracht Booking.com de voorbije periode duizenden hoteliers in de problemen door bijvoorbeeld asociaal terugboekbeleid. Het bedrijf toonde volgens KHN nagenoeg geen begrip voor de hoteliers en gebruikte deze periode vooral om haar eigen kasstroom op gang te houden. “Steun aan Booking.com zou dan ook gepaard moeten gaan met hervorming van de platformmarkt”, aldus de horecabrancheclub.

Werkgevers trekken opnieuw aan de bel over faillissementswet

Een wet die faillissementen makkelijker kan voorkomen, moet vanwege de coronacrisis versneld door de Tweede en Eerste Kamer worden geloodst. Daarop hameren ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland opnieuw.

Volgens de werkgevers ligt er al enige tijd een wetsvoorstel klaar waarmee onnodig verlies van werkgelegenheid en kapitaal kan worden voorkomen. Via door dat voorstel geregelde gedwongen schuldsanering zouden bedrijven die in financiële problemen verkeren, toch kunnen doorgaan.