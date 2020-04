Update coronacrisis: krimp Nederlandse economie, duizenden bedrijven kloppen aan bij UWV

Executive Finance brengt dagelijks het belangrijkste nieuws voor financials over de coronacrisis. Dit keer gaat het onder meer over: Moody’s voorziet krimp Nederlandse economie en loonkostenregeling voor werkgevers loopt op eerste dag al storm.

Moody’s voorziet krimp Nederlandse economie

Moody’s verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 2,6 procent krimpt door de negatieve impact van de coronacrisis. Eerder ging de kredietbeoordelaar nog uit van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 1,1 procent. Dat zou het zwakste jaar zijn voor de Nederlandse economie sinds 2009.

Moody’s voorziet dat de consumptie door huishoudens zwaar beperkt zal worden door het sluiten van winkels en horeca en de uitgaansbeperkingen die gelden. De Nederlandse export gaat omlaag omdat wereldwijd de economie op een lager pitje draait. Investeringen blijven bovendien achter omdat bedrijven de hand op de knip houden nu de vraag naar producten daalt. Ook problemen in de toeleveringsketen zetten een rem op de investeringen.

Loonkostenregeling voor werkgevers loopt op eerste dag al storm

Het UWV heeft aan het einde van de eerste dag van het loket naar verwachting ruim 35.000 aanvragen ontvangen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Aan het einde van de middag stond de teller op 33.719 bedrijven die in verband met de coronacrisis een beroep doen op deze zogenoemde NOW-regeling.

Maandagochtend ging het loket open. Al snel stroomden tienduizenden aanvragen binnen. Maandag heeft het UWV al duizenden vragen van bedrijven telefonisch beantwoord.

NN keert voorlopig geen dividend uit

Verzekeraar NN Group keert voorlopig geen dividend uit en schort zijn aandeleninkoopprogramma op. De verzekeraar volgt daarmee de aanbevelingen van De Nederlandsche Bank en de Europese toezichthouder EIOPA op, die vinden dat verzekeraars geld in kas moeten houden om de coronacrisis het hoofd te bieden.

NN heeft naar eigen zeggen zijn zaken financieel op orde, maar zal de uitkeringen aan aandeelhouders over 2019 opschorten. De verzekeraar verwacht aandeelhouders in de tweede helft van dit jaar alsnog te belonen, als de situatie dit toestaat. Het voorstel om een slotdividend uit te keren zal ook van de agenda van de komende aandeelhoudersvergadering op 28 mei worden gehaald.

Ook Volksbank stelt winstuitkering uit

Ook de Volksbank gaat zijn winstuitkering tot in ieder geval oktober uitstellen vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis. Daarmee geeft de bank, net als ING, ABN AMRO en Rabobank gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) om gedurende de pandemie geen dividendbetalingen te doen.

De Volksbank beloofde eerder om over 2019 ongeveer 165 miljoen euro aan winst uit te keren. Die dividendbetaling is nog niet volledig van tafel. De bank wil over het wel of niet uitbetalen pas een besluit nemen als de coronacrisis achter de rug is. Dat zal in ieder geval niet voor 1 oktober zijn, aldus het financiële concern achter SNS, ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank.