Update coronacrisis: Minder bedrijven failliet verklaard, UWV rekent op meer werklozen

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Minder bedrijven failliet verklaard, UWV rekent op meer werklozen door crisis en Duits consumentenvertrouwen ingestort.

UWV rekent op meer werklozen door crisis

itkeringsinstantie UWV verwacht dit jaar meer WW-uitkeringen te doen als gevolg van de coronacrisis. Verder kan de organisatie vanwege de pandemie minder ondersteuning aan werkzoekenden bieden. Door de huidige maatregelen kan het UWV bijvoorbeeld geen een-op-eengesprekken voeren of bijeenkomsten organiseren voor werkzoekenden, geeft bestuursvoorzitter Fred Paling aan bij de presentatie van het jaarverslag.

Ook bij medische keuringen speelt dat probleem. Fysieke spreekuren moeten vervangen worden door telefoon- en videogesprekken. Volgens het UWV kan op die manier in de meeste gevallen nog gewoon beoordeeld worden of en in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Omdat er ook gevallen zijn waarin dat niet lukt, vreest de organisatie vertragingen.

CBS: minder bedrijven failliet verklaard dan week eerder

et aantal faillissementen in Nederland blijft tamelijk laag ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er vorige week minder bedrijven op de fles dan een week eerder.

In de week tot en met 17 april zijn 60 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat waren er 29 minder dan in de voorgaande week. Daarnaast vielen er 5 eenmanszaken om, 3 minder dan een week eerder.

Duits consumentenvertrouwen ingestort

Het consumentenvertrouwen in Duitsland laat een historische daling zien door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. Dat maakte marktonderzoeker GfK bekend.

De index die het vertrouwen van consumenten in Europa’s grootste economie weergeeft, kelderde naar een stand van min 23,4, een ongekend dieptepunt. Bij een voorgaande meting was dat een stand van 2,3, toen eveneens al sprake was van een forse verslechtering van het vertrouwen.

Unilever verkoopt meer hygiëneproducten en minder ijs

Schoonmaak- en levensmiddelenproducent Unilever heeft in het eerste kwartaal een verschuiving van de vraag naar zijn producten gemerkt door het coronavirus. Zo werden er meer hygiëneproducten zoals schoonmaakmiddelen verkocht, maar kreeg met name de verkoop van producten als ijs een tik.

Die ijstak heeft te lijden onder de lockdown die in veel landen geldt. Daardoor worden er buitenshuis, zoals in het park of op het strand, veel minder ijsjes verkocht. Financieel directeur Graeme Pitkethly verwacht dat het onderdeel, dat veelal goed is voor een jaarlijkse omzet van 3 miljard euro, ook in het lopende kwartaal nog zwaar wordt geraakt.

Franse economie ingezakt

De economische activiteit in dat Frankrijk ligt door de coronamaatregelen een derde lager dan normaal. Alleen de bouw en de industrie trokken de afgelopen weken weer iets aan. Het Franse openbare leven ligt sinds half maart stil om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Het vertrouwen van Franse ondernemers in de economie zit inmiddels op het laagste niveau sinds 1980. De graadmeter zakte in april tot 62 punten. In maart was dat nog 94.

Helft Duitse bedrijven gebruikt arbeidstijdverkorting

De helft van de Duitse bedrijven gebruikt de mogelijkheid tot arbeidstijdverkorting met steun van de overheid. De meeste ondernemingen zien namelijk hun omzet afnemen. Dat stelt het Duitse instituut Ifo na een enquête.

Volgens Ifo liet ongeveer een vijfde van de ondervraagde bedrijven weten ook mensen te willen ontslaan of tijdelijke contracten niet te willen verlengen. Gemiddeld verwachten ondernemingen dat de maatregelen tegen het coronavirus ongeveer vier maanden zullen duren.