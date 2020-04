Update coronacrisis: Moody’s verwacht sterkere krimp economie, groeiende vraag naar leningen

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Moody’s verwacht sterkere krimp economie en groeiende vraag naar leningen voor ondernemingen.

Moody’s verwacht sterkere krimp economie eurozone

Kredietbeoordelaar Moody’s verwacht voor dit jaar een veel sterkere krimp van de economie van de eurozone dan bij de vorige prognose een maand geleden. Het ratingbureau stelde zijn prognoses voor de economieën van alle G20-landen naar beneden bij. Op China, India en Indonesië na verwacht Moody’s nu krimp voor dit jaar. Volgend jaar is er sprake van herstel in alle landen.

De economie in de eurozone krimpt dit jaar met 6,5 procent, verwacht Moody’s. Ongeveer een maand geleden ging de kredietbeoordelaar nog uit van een negatieve groei van 2,2 procent. Volgend jaar zou de economie van de eurozone dan met 4,7 procent groeien. Ook dat is meer dan de 2 procent waar Moody’s in maart van uit ging. Ook over grote Europese economieën als Duitsland (dit jaar min 5,5 procent), het Verenigd Koninkrijk (min 7 procent), Frankrijk (min 6,3 procent) en Italië (min 8,2 procent) werd Moody’s negatiever.

Groeiende vraag naar leningen voor ondernemingen

Steeds meer ondernemers kloppen vanwege de coronacrisis voor een lening aan bij hun bank. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van een driemaandelijkse enquête. De toezichthouder vraagt daarin zeven Nederlandse banken naar de kredietverlening in het afgelopen kwartaal en de verwachtingen voor het komende.

Volgens het onderzoek is de vraag naar leningen door bedrijven in de eerste maanden van dit jaar met 72 procent gestegen. De toegenomen financieringsbehoefte wordt volgens banken voor het grootste deel gedreven door uitgaven voor voorraden en werkkapitaal. Verder komen er meer verzoeken binnen voor heronderhandeling en herstructurering van bestaande leningen.

Europese Commissie versoepelt tijdelijk bankregels voor kredieten

De Europese Commissie stelt een pakket maatregelen voor om het banken gemakkelijker te maken aan huishoudens en het midden- en kleinbedrijf te lenen. De tijdelijke versoepeling van de regels in verband met de coronacrisis zijn volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiën) nodig “opdat banken de geldkraan openhouden”. Minder strenge kapitaaleisen kunnen zo potentieel 450 miljard euro extra leencapaciteit opleveren.