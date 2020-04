Update coronacrisis: Ondernemers sjoemelen met boeken, duizenden Nederlanders verliezen baan

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: ondernemers sjoemelen met boeken, duizenden Nederlanders verliezen baan en vorige week meer bedrijven failliet gegaan.

Ondernemers sjoemelen met boeken voor coronasteun

Sommige ondernemers die niet in aanmerking komen voor de coronasteun van het kabinet sjoemelen met de boekhouding om zo alsnog in aanmerking te komen voor hulp. Dat bericht BNR die een rondgang deed langs onder meer fiscalisten en boekhouders.

Met name de NOW-regeling, waarbij ondernemers maximaal negentig procent van de loonkosten terugkrijgen, geeft ondernemers de mogelijkheid te sjoemelen. Dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze minimaal twintig procent minder omzet hebben gehaald over een periode van drie maanden. Om dat te bereiken sturen bedrijven hun facturen later uit of vertellen ze klanten dat die later mogen betalen.

Duizenden Nederlanders verliezen baan

Door de coronacrisis zijn vorige maand per saldo 17.000 Nederlanders zonder werk komen te zitten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook klopten mensen massaal aan bij uitkeringsinstantie UWV voor een WW-uitkering.

Het CBS stelt dat het al sinds 2014 niet meer is voorgekomen dat het aantal werkenden in Nederland in een maand opeens met 17.000 kelderde. Tegelijkertijd liep het aantal nieuwe WW-uitkeringen vorige maand met meer dan 42 procent op tot 38.000. Het UWV registreerde eind maart in totaal 250.000 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er 10.000 meer dan in februari.

CBS: vorige week meer bedrijven failliet gegaan

Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. In totaal werd voor 94 ondernemingen faillissement uitgesproken. Dat zijn er 20 meer dan een week eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het statistiekbureau publiceert vanwege de coronacrisis iedere week het aantal faillissementen. In de week tot en met 10 april gingen 86 bedrijven met meerdere personeelsleden in dienst failliet, een stijging van 17 ten opzichte van een week eerder. In dezelfde periode werden 8 eenmansbedrijven failliet verklaard, 3 meer dan een week eerder.

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

IMF wil arme landen steunen met goedkope leningen

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) wil het aantal kortlopende, goedkope leningen aan de armste landen verdrievoudigen tot meer dan achttien miljard dollar. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zei hiermee de landen te willen helpen de coronacrisis te bestrijden, zo maakte ze woensdag (lokale tijd) tijdens een persconferentie bekend.

“We hebben de volledige steun van de leden om in het offensief te gaan om meer capaciteit voor deze leningen van het IMF op te halen. Ons doel is verdrievoudiging”, aldus Georgieva.

Ondernemers willen overheidsgarantie kredieten tot één ton

De overheid moet geheel garant gaan staan voor kredieten aan midden- en kleinbedrijf tot 100.000 euro, vinden ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vinden dat banken nog te vaak aarzelen met het verstrekken van kredieten aan kleine ondernemers en denken dat een volle overheidsgarantie daarin verandering brengt.

“De overheid heeft speciaal vanwege de coronacrisis de BMKB-garantstellingsregeling verruimd, maar die slaat nog niet aan. Ondernemers zouden door de verruimde regeling makkelijker een lening moeten kunnen afsluiten, maar banken behandelen ondernemers nog hetzelfde als voor de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland.

ECB doet ‘alles wat nodig is’ om economie te helpen

De Europese Centrale Bank (ECB) doet alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de economie in de regio bij te staan in de huidige crisistijd. Maar volgens topvrouw Christine Lagarde is er ook meer internationale samenwerking nodig om de pandemie te bestrijden, zo zei ze tijdens de online lentevergadering van de International Monetary and Financial Committee (IMFC).

Volgens Lagarde kan de ECB nog beslissen om de omvang van het opkoopprogramma van obligaties te vergroten of de samenstelling te wijzigen als dat nodig is. Ook zal de centrale bank andere opties en onvoorziene gebeurtenissen onderzoeken om de economie door de crisis te loodsen.