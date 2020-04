Update coronacrisis: top Heineken levert salaris in, hap uit omzet Randzet

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: top Heineken levert salaris in en pandemie neemt hap uit omzet Randstad.

Top Heineken levert salaris in

Heineken kampt overduidelijk met de negatieve gevolgen van de coronacrisis. De brouwer verkocht in het eerste kwartaal van het jaar minder bier in vergelijking met een jaar eerder, zo werd in een handelsupdate gemeld. Vooral in maart vielen de verkopen tegen. Om kosten te besparen worden onder meer geen bonussen uitgekeerd dit jaar. De top van het bedrijf neemt ook genoegen met 20 procent minder loon.

Scheidend topman Jean-François van Boxmeer zei in een toelichting dat met name de resultaten in de maand maart, toen het virus wereldwijd om zich heen greep, sterk werden beïnvloed. Heineken zag de biervolumes in de eerste drie maanden van het jaar op jaarbasis met 2,1 procent dalen tot 51,6 miljoen hectoliter. In de maand maart was sprake van een daling van de volumes met 14 procent. In alle regio’s wereldwijd was qua volumes sprake van een dubbelcijferige krimp in maart.

Pandemie neemt hap uit omzet Randstad

Uitzendreus Randstad heeft in de tweede helft van maart bijna een derde minder omzet behaald dan een jaar eerder. Doordat in Europa en de Verenigde Staten, belangrijke markten voor het concern, lockdownmaatregelen van kracht waren, kelderden de vergoedingen voor uitzendwerk. Topman Jacques van den Broek verwacht nog moeilijkere omstandigheden in het lopende tweede kwartaal, maar veel is nog onduidelijk.

De omzet in de eerste drie maanden van 2020 liep met 5 procent terug tot 5,4 miljard euro. Op autonome basis, dus gecorrigeerd voor bijvoorbeeld overnames of de verkoop van activiteiten, ging het om een daling van 7,4 procent. In de tweede helft van maart liepen de opbrengsten met zo’n 30 procent terug door de snelle wereldwijde verspreiding van het coronavirus.

Delta gaat drastisch in de kosten snijden

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines gaat drastisch de uitgaven verlagen vanwege de coronacrisis. De luchtvaartsector is door de crisis hard geraakt. De partner van Air France-KLM beloofde bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers de dagelijkse kosten in het lopende kwartaal met de helft terug te zullen brengen tot 50 miljoen dollar tegen 100 miljoen dollar nu.

Door de coronacrisis is de vraag naar vliegtuigtickets opgedroogd. Onder meer reisrestricties en lockdowns schoppen wereldwijd schema’s van luchtvaartondernemingen in de war. Bij Delta blijven zeker 650 vliegtuigen noodgedwongen aan de grond, nadat de reiscapaciteit in het eerste kwartaal van het jaar met 85 procent terugviel.

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

Prijs van Brent-olie op laagste peil in 21 jaar

De prijs voor een vat Brent-olie zakte woensdagochtend naar het laagste peil in bijna 21 jaar, op bijna 17 dollar per vat. De oliesector heeft door een prijzenoorlog en de coronapandemie dubbel te lijden. Eerder al zakte de prijs van een vat Amerikaanse olie al onder de nul. Dat betekent dat handelaren geld toe krijgen om olie af te nemen.

Door de virusuitbraak wordt er veel minder olie verbruikt, terwijl een prijzenoorlog die Saudi-Arabië ontketende na een ruzie met Rusland voor veel meer aanbod zorgde. Scherp dalende olieprijzen zijn hiervan het gevolg. Ook zijn er zorgen over de opslagcapaciteit, nu de olie door het gebrek aan afnemers massaal wordt opgeslagen.

Meer dan 10 miljoen Franse werknemers zonder werk

Meer dan 10 miljoen werknemers in Frankrijk hebben zich aangemeld voor staatssteun bij tijdelijke werkloosheid. Dat laat de Franse minister van Arbeid Muriel Pénicaud weten aan de Franse zakenzender BFM Business.

“Op dit moment zijn 10,2 miljoen werknemers in de private sector tijdelijk werkloos. Dat is meer dan één op de twee werknemers en meer dan zes op de tien bedrijven”, zei de bewindsvrouw in het radio-interview.