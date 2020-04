VEB pleit voor schrappen variabele beloning en extra accountantscontrole

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) roept ondernemingen dit jaar, vanwege de coronacrisis, op geen variabele beloningen toe te kennen aan bestuurders. Om de crisis te lijf te gaan doet de VEB een oproep tot inschikkelijkheid van alle partijen. ‘Aandeelhouders tonen begrip voor maatregelen die ondernemingen moeten nemen, ook al betekent dit dat eerder geschetste vergezichten en prognoses sneuvelen en dat op het gebied van kapitaalallocatie andere beslissingen worden genomen op de korte termijn (denk aan uitstel van dividend).’

Ongewenste neveneffecten

Er wordt ook commitment verwacht van ondernemingen. ‘Door dit jaar geen bonussen toe te kennen geeft de top aan gevoel te hebben voor de problemen en onzekerheid in de maatschappij en bij werknemers. Daar komt bij dat de toekenning van variabele beloningen in de huidige turbulente omstandigheden tot ongewenste neveneffecten kan leiden. ‘Pay for perfomance’ is onder normale omstandigheden al een discutabel mechanisme. In de huidige turbulentie is de relatie tussen bijvoorbeeld beurskoersen en prestaties van beleidsbepalers vager dan ooit.’

De VEB merkt op dat eventuele hoge uitkeringen voor ophef zorgen, zeker zo lang als de economische gevolgen van de coronacrisis goed voelbaar blijven in de samenleving. ‘Bestuur en commissarissen zullen zich rekenschap moeten geven van de gevolgen voor de reputatie van de ondernemingen waaraan zij verbonden zijn.’

Verdere maatregelen

Het schrappen van variabele beloning is een van de vijf maatregelen die de VEB aan beursgenoteerde ondernemingen zal voorleggen in de aanloop naar de komende aandeelhoudersvergadering. De vereniging pleit ook voor extra openheid bij halfjaarcijfers plus betrokkenheid van de accountant.

‘Voor beleggers is het op de korte termijn ook van het allergrootste belang om doorwrocht inzicht te krijgen in de staat van de onderneming en de impact van de crisis op de operationele en financiële huishouding. Daarom roept de VEB ondernemingen op om de jaarlijkse transparantie die geboden wordt in de jaarcijfers nu ook op onderdelen te geven bij publicatie van de halfjaarcijfers. Het gaat dan om de houdbaarheid van goodwill, voorzieningen, liquiditeitsprognoses, (aanpassingen in) financiering en prognoses.’

De VEB benadrukt het belang om deze informatie door de accountant te laten onderzoeken en te laten beoordelen door de accountant. Ook vraagt de VEB van de accountant een nieuwe continuïteitsverklaring naar aanleiding van de halfjaarcijfers, waarmee de accountant zijn mening geeft over de levensvatbaarheid van de onderneming in de komende twaalf maanden.

Reactie NBA

In een reactie laat de NBA weten dat het aan bedrijven zelf is of zij het nodig achten meer openheid te geven over halfjaarcijfers en die te voorziet van een nieuwe continuïteitsverklaring van de accountant. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants stelt dat het lastig is om een dergelijke maatregelen voor alle bedrijven te nemen.

NBA-woordvoerder Lukas Burgering: “De impact verschilt echter enorm per branche/sector en per bedrijf, dus generaliseren is niet zomaar mogelijk. Het coronavirus heeft bovendien impact op heel veel posten op de balans en daarmee op de financiële huishouding van ondernemingen. Denk aan mogelijke afwaarderingen van materiele of immateriële vaste activa, voorraden, debiteuren en onderhanden werk, mogelijke contractuele kwesties, interne projecten die niet doorgaan of tijdelijk stopgezet, employment issues, ICT-projecten etc.”