Voorzieningen en IFRS 9 onder Covid-19; grote risico’s op struisvogelpolitiek?!

Op 6 april schreven Ferdy van Beest en Aziz el Barnoussi over de risico’s die het versoepelen van de toepassing van IFRS 9 heeft in het kader van precedentwerking. Op 15 april is er in het FD wederom aandacht geschonken aan de Covid-19 problematiek en wordt zelfs gesuggereerd dat onderschatting uiteindelijk alleen leidt tot grotere problemen op de langere termijn. Doordat er echter veel over wordt gepubliceerd, hier een update met nieuwe ontwikkelingen en risico’s; in dit geval specifiek gerelateerd aan kansberekening en (potentiële) struisvogelpolitiek bij banken.

Door Ferdy van Beest en Aziz el Barnoussi

Achtergrond

Wat wijsheid is, is achteraf altijd makkelijk vast te stellen, dus we moeten het nu doen met huidige redenaties, informatie en doorrekenen van risico’s. Maar eerst wat achtergrond.

De door Covid-19 veroorzaakte crisis heeft geresulteerd in uitgebreide maatregelen door lokale en regionale overheden ter ondersteuning van bedrijven en het aanmoedigen van aflospauzes en vrijstelling van rente en het verlenen van verregaande garanties voor het bedrijfsleven:

Ondersteuning voor individuen, inclusief een betere toegang tot sociale uitkeringen, zoals inkomenssteun en werkloosheidsuitkeringen, vertragingen in de betalingstermijnen en uitstel van betalingtermijnen;

Ondersteuning voor bedrijven en andere overheidsinstanties, inclusief subsidies, leningen, eigen vermogen investeringen, noodlijdende aankopen van activa en belastingvermindering;

Ondersteuning van financiële systemen, inclusief monetaire-beleidsinstrumenten zoals verlaging rentetarieven en de aankoop van staatsobligaties en andere door de overheid gedekte effecten.

Verloop crisis

De ECB lijkt uit te gaan van een V-vormig economisch verloop van de huidige crisis, dit betekent dat zij veronderstellen dat er een kortstondige diepe dip is en de markten snel weer opveren. Er is echter op dit moment onvoldoende informatie met betrekking tot het virus en verloop van de verspreiding dat een U-scenario ook een mogelijkheid kan zijn of zelfs een L-verloop. Een lockdown duurt langer dan enkele weken hebben we al kunnen zien in China, dat al sinds eind 2019 het virus aan bevechten is. Gedurende de lockdown komt de economische activiteit bijna op stilstand. Als een vaccin ontwikkeld is zal de lockdown in de meeste landen waarschijnlijk weer langzaam aan losgelaten worden om een nieuwe besmettingshaarden te voorkomen. Overheden hebben flink moeten lenen om de economie voorlopig te ontzien en zullen deze schulden weer moeten afbouwen door belastingen en leges te innen.

De mondiale economie is momenteel ontregeld en zal in een post-corona tijdperk weer een nieuwe balans moeten vinden. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat de economische vertraging van korte duur zal zijn en het bbp snel weer terugveert naar de vorige groeiniveaus binnen enkele kwartalen (V-vormige recessie). Al is het maar omdat de coronabesmettingen in China alweer toe lijken te nemen. Een U-vormig herstel (langzame terugkeer naar trendgroei) lijkt het meest waarschijnlijke scenario op basis van de nu voorhanden informatie. Maar niemand weet het zeker. Misschien ontstaat er uiteindelijk wel een soort “dubbel-dip” (W-vormig) net als tijdens de kredietcrisis.

Impact Covid-19 crisis op forward-looking information

Gezien het plotselinge optreden van het virus, zijn prudentiële toezichthouders in de EU en VS van mening dat dergelijke informatie momenteel zeer beperkt beschikbaar is. Het hoofdargument is dat geen enkel riskmanagement-model rekening houdt met een dergelijk scenario en men op dit moment niet goed weet hoe Covid-19 zich gaat ontwikkelen. Een ander veel gehoord argument is de complexiteit om alle (wereldwijde) interventies door centrale banken en overheden te verwerken in dit model; ieder land heeft andere maatregelen genomen die elk weer een aparte impact kunnen hebben op de economie.

Voor het berekenen van de ‘expected credit losses’ maken banken gebruik van economische scenario’s. Maar was dit in de vorige crisis niet het belangrijkste argument om geen verlies te nemen…..”want toen wisten we het niet?!” Nu mogen we wel inschattingen maken op basis van het ‘expected loss model’, maar weten we niet precies hoe desastreus we de huidige crisis moeten inschatten. Toch gaan we een poging wagen!

ABN AMRO Bank; effect op voorzieningen (1)

Voor de technische uitwerking omtrent onze vooronderstellingen verwijzen we u naar de eindnoot. Op basis van openbare informatie verstrekt door beide banken in de jaarrekening van 2019 hebben wij voor ABN AMRO een simulatie gemaakt om te benaderen hoeveel Loan loss provision zij per Q1 2020 zouden boeken. Bijgevoegd onze berekening/simulatie voor ABN AMRO Bank, waarbij we eigenlijk kijken hoeveel ‘voorzieningen’ de markt in prijst door te kijken naar de beursontwikkelingen en relatie tot de winst. We gaan er hierbij vanuit dat markten efficiënt zijn en het aandeel ABN AMRO juist prijzen.

Zou 288 miljoen euro daadwerkelijk worden voorzien in de nieuwe kwartaalcijfers als gevolg van Covid-19-risico’s, of vallen de voorzieningen veel lager uit door de uitingen van ESMA en de hulp van de overheid? Feit blijft dat de AEX-index inmiddels flink is teruggeveerd, maar de bankenaandelen niet, wat aangeeft dat de markten in ieder geval verwachten dat banken verliezen moeten nemen op leningen. Naast de price/equity-verhouding is ook uit de market capitalisation duidelijk dat de markt vindt dat het aandeel ABN AMRO overpriced is en dat de ondernemingen impairments moeten opnemen.

Overigens heeft ABN AMRO voldoende regulatorisch kapital opgebouwd de afgelopen jaren om de hogere loan loss provision te boeken (18.1 procent CET1 ratio). Het Europees gemiddelde ligt op zo’n 14 procent waarbij met name de Spaanse banken de zwakste buffers hebben in Europees verband.

Ach, misschien heeft de struisvogel wel gelijk?!

Gezien de ongekende niveaus van door de overheid vastgestelde steun aan kredietnemers zijn ‘normale’ relaties tussen kredietrisico en economische variabelen mogelijk geen betrouwbare leidraad. Gebeurtenissen zoals een tijdelijk inkomensverlies zullen niet noodzakelijkerwijs dezelfde gevolgen hebben als in het verleden of onder normale omstandigheden. Dit betekent dat een evenwichtige beoordeling van verstrekte kredieten noodzakelijk is om te voorkomen dat men de risico’s overschat of onderschat. Wij erkennen dat het uiterst moeilijk is om de impact van de pandemie in te schatten en dat de hoeveelheid toekomstgerichte informatie op dit moment beperkt is. Echter dit ontslaat banken niet van hun verantwoordelijkheid om op basis van de beschikbare informatie, scenario’s, kansberekeningen en modellen een zo goed mogelijke reële berekeningen te maken en stakeholders te informeren omtrent de werkelijk verwachte bank posities. Er zijn namelijk duidelijke tekenen dat de wereldwijde economie verslechtert. We hopen dat de struisvogelpolitiek toch zoveel mogelijk beperkt blijft en dat banken gewoon open en transparant zullen zijn.

Drs. Aziz el Barnoussi, Docent op de Nyenrode Business Universiteit, en dr. Ferdy van Beest, Senior Adviseur Audit bij Flynth Accountants en Adviseurs en Universitair Docent op de Nyenrode Business Universiteit.

(1) In deze publicatie willen wij nadrukkelijk benadrukken dat wij op geen enkele wijze informatie hebben openbaar gemaakt die niet eerder openbaar was. De simulaties zijn berekend aan de hand van publieke en openbare informatie. Omdat we veronderstellen dat markten efficiënt zijn, bevat het geen nieuwe informatie die in strijd zouden zijn met AFM-uitingen: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/effectenuitgevende-ondernemingen/meldingen/koersgevoelige-informatie

Kansberekeningen en uitwerking ABN AMRO

Om non-linearities (niet normale relaties) tussen economische variabelen en ‘expected credit losses’ (ECL)-schattingen te verminderen, wordt een kanswaardering (probability-weighted multiple) met meerdere scenario’s gebruikt. Tot het moment van Covid-19 bestonden deze bij de meeste banken uit drie scenario’s; een basisscenario (bijvoorbeeld gebaseerd op verwachte bbp-groei met een waarschijnlijkheid van vijftig procent), een optimistisch scenario (bv. versnelde bbp-groei en dalende werkloosheid met een waarschijnlijkheid van twintig procent) en een pessimistisch scenario (bijv. lagere groei en stijgende werkloosheid zal naar verwachting optreden in dertig procent van alle gevallen). Nu is aannemelijk dat banken substantiële wijzigen in de ECL-ramingen moeten aanbrengen, afhankelijk van de sector exposure, waarbij het voor de hand ligt dat de kansberekening aangepast wordt in bijvoorbeeld: basis scenario 25 procent -30 procent, beste scenario 15 procent-20 procent en slechtste scenario 50 procent-60 procent. Naast het feit dat de scenario’s dienen aangepast te worden, zoals in het vorige alinea beschreven is, waarbij het slechtste scenario zou moeten uitgaan van een L-vormig herstel, basis scenario een U-herstel en het meest optimistisch scenario een V-herstel.

Onze berekening gaat vervolgens uit van price/earnings verhoudingen. Het gebruik van P/E vergelijkingen wordt Peter Easton gebruikt voor het bepalen van de internal rate of return en door Peterson en Pienborg bij het inschatten van impairment verliezen. Uitgaande van de P/E ratio van 31-12-2019 van ABN AMRO van 7.88. Vervolgens is de verhouding tussen earnings en share price gelijk gehouden en dit doorgerekend naar Q1 2020, waarbij het aandeel Abn-Amro per 31-3-2020 voor 7.48 euro noteert. Verder hebben we de assumptie gedaan dat ze geen nieuwe aandelen hebben uitgegeven of ingekocht, dus het aantal aandelen gelijk gehouden.

We komen dan op een verwachte winst van slechts 233 miljoen over Q1. Dit zou betekenen dat gecombineerd- terugval van inkomsten/omzet en stijging van kosten zouden moeten leiden tot een lagere winst á 288 miljoen euro vergeleken met winst per 2019. We doen dan de aanname dat omzet niet veel teruggelopen zal zijn de afgelopen drie maanden maar dat de verwachte daling in winst veroorzaakt zal moeten zijn door een stijging in de voorzieningen.