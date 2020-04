VvAA maakt plek vrij voor CFRO in hoofddirectie

VvAA, het collectief van ruim 124.000 zorgverleners, voert een bestuurlijke aanpassing door en de functie van Chief Financial & Risk Officer (CFRO) wordt aan de hoofddirectie toegevoegd. Totdat de functie van CFRO definitief is ingevuld neemt de huidige financieel directeur a.i. Menno Harkema deze rol vanaf 21 april tijdelijk waar.

De hoofddirectie van VvAA wordt vanaf 12 mei aangestuurd door Bart Janknegt, die dan benoemd wordt tot voorzitter. Hij volgt Kees Brouwer (64) op die met pensioen gaat en sinds 2016 aan het roer stond van VvAA Groep.

Nieuwe fase

“Met de nieuwe samenstelling van de hoofddirectie gaat VvAA een nieuwe fase in”, zegt Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Commissarissen VvAA. “Onder leiding van Kees Brouwer is een zeer belangrijke transitie in gang gezet van verzekeraar naar integrale dienstverlener en is VvAA klaar voor de toekomst. Tijdens zijn voorzitterschap van de hoofddirectie werd VvAA als de stem en steun van zorgverleners stevig op de kaart gezet.”

“We laten de stem van onze leden horen als het gaat om belangrijke, beroepsgroepoverschrijdende ontwikkelingen in het zorgveld. We ondersteunen hen met een divers individueel aanbod van producten en diensten. Zo kunnen zij zich richten op hun primaire taak: uitstekende zorg bieden. We zijn blij met de benoeming van Bart Janknegt. Hij kent de dynamiek van de markt en met zijn leiderschapskwaliteiten en bewezen ervaring met diverse expertisegebieden kunnen we het VvAA-aanbod en onze service verder verbreden en doorontwikkelen.”