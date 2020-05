Brussel wil 750 miljard euro voor EU-herstelfonds

De Europese Commissie wil 750 miljard euro voor een herstelfonds voor zwaar door het coronavirus getroffen lidstaten. Dat heeft commissaris Paolo Gentiloni (Economie) getwitterd. Voorzitter Ursula von der Leyen brengt de cijfers over het beoogde herstelfonds, dat unaniem door de 27 lidstaten moet worden goedgekeurd, later in het Europees Parlement officieel naar buiten.

De commissie wil het geld op de kapitaalmarkt gaan lenen met de Europese meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 als dekking. Die wil ze naar 1,1 biljoen (1100 miljard euro) verhogen. Het huidige MFK (2014 tot eind dit jaar) bedraagt ongeveer 960 miljard euro. Twee derde van het herstelfonds, 500 miljard euro, wordt aan de zwaarst getroffen lidstaten geschonken en 250 miljard euro komt als goedkope leningen ter beschikking.

Spanje en Italië kunnen het meeste geld verwachten als de plannen worden goedgekeurd. Madrid zou ruim 77 miljard euro aan giften en ruim 64 miljard aan leningen kunnen krijgen. Voor Rome gaat het om bijna 82 miljard aan giften en 90 miljard euro aan kredieten, blijkt uit een overzicht van de commissie. Nederland heeft recht op 6,75 miljard aan giften, maar krijgt geen leningen. De kredieten hoeven pas na 2027 te worden afgelost.

Niet alleen hulp aan lidstaten

De commissie wil niet alleen lidstaten maar ook levensvatbare bedrijven en sectoren door de coronacrisis heen helpen. Lidstaten die voor hulp aankloppen in Brussel moeten investerings- en hervormingsplannen inleveren. Die moeten zijn gericht op vergroening, digitalisering en het versterken van de economie.

Lees ook: Coronacrisis: “Als CFO moet je altijd klaar zijn voor wat komen gaat”

Voor de miljardenplannen zoekt de commissie ook naar meer eigen middelen. Zo wil ze een heffing op de omzet van grote bedrijven en een CO2-heffing op buitenlandse producten invoeren.

Omdat het geld niet eerder dan vanaf 1 januari beschikbaar zal zijn, stelt de commissie de huidige meerjarenbegroting (2014 tot en met dit jaar) op te trekken zodat er al vanaf 1 september extra geld kan vloeien. Daarmee moeten de regeringen unaniem instemmen en ook het Europees Parlement akkoord gaan.

Uiterlijk akkoord in juli

De EU-leiders komen in juni mogelijk fysiek bijeen om over de voorstellen te onderhandelen. De commissie hoopt op een akkoord uiterlijk in juli.