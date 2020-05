CFO Maarten Sielcken: “Mijn werkdagen zijn op dit moment bizar druk”

Wat zijn de ervaringen van Maarten Sielcken, CFO bij Domus Magnus, een particuliere woonzorgorganisatie met zestien verpleeghuizen, met de coronacrisis? Wat kan hij vanuit huis doen? En wat komt er op hem af?

“Ik ben twee dagen in de week op kantoor. De rest van de tijd werk ik vanuit huis”, aldus Sielcken. “Sinds 12 maart zijn de verpleeghuizen gesloten. Alleen de medewerkers zelf – de kok, de verpleging – mogen naar binnen.”

“In vier huizen hebben er coronabesmettingen plaatsgevonden. Daar worden de besmette patiënten in hun appartement geïsoleerd en vindt cohortverpleging plaats. De impact die het heeft op de bewoners en medewerkers is groot. Van de bewoners heeft het merendeel dementie in verschillende stadia en begrijpt niet waarom er geen bezoek meer is.”

Crisisbeleidsteam

“We hebben al vrij snel een crisisbeleidsteam geformeerd. Daar zit ik niet in. Het team is vooral gericht op de medische aspecten en de communicatie die daaruit voortvloeit. Daar zit niet mijn expertise.”

Meer zaken in de portefeuille

“Mijn werkdagen zijn op dit moment bizar druk. Ik smeer ‘s ochtends al mijn boterhammen omdat ik anders geen tijd heb om te lunchen. Dat ik het extra druk hebt komt vooral doordat ik nu meer zaken in mijn portefeuille heb. En er is meer overleg met vestigingen. Dat doen we via Microsoft Teams. Wat hebben ze nodig?”

“Mijn grootste zorg naast de gezondheid van bewoners en medewerkers is op dit moment de continuïteit. Wat is de bedrijfseconomische impact van de coronacrisis? Je krijgt wellicht te maken met cliënten die de woonservicekosten niet meer kunnen opbrengen. In het meest grimmige scenario duurt deze situatie zes maanden en krijgen we te maken met leegstand. Zorgverzekeraars compenseren de extra kosten die zorgorganisaties maken door de coronacrisis maar niet al onze kosten zijn daarmee afgedekt. In reguliere ouderenzorg zit wonen en zorg aan elkaar vast. Bij ons zijn die twee gescheiden. Dat zorgt voor een ondernemersrisico.”