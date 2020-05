Coalitie wil dat kabinet bedrijf helpt met vaste lasten

De vier coalitiepartijen willen dat het kabinet ondernemers bijstaat die omzet zien wegvallen maar vaste lasten blijven houden. In het eerste noodpakket werd vooral gefocust op een tegemoetkoming in de loonkosten.

ChristenUnie en CDA wijzen erop dat vooral “de grotere (familie)bedrijven in de maakindustrie, tuinbouw en horeca” hoge vaste kosten hebben en het zwaar te verduren hebben door de coronacrisis. Zij willen dat het kabinet vaste lasten gaat vergoeden voor bepaalde bedrijven. Zo stellen de partijen voor de loonkostenregeling of de regeling waardoor bedrijven in de hardst getroffen sectoren een gift kunnen ontvangen, aan te passen of te vervangen.

Half mei duidelijkheid

De liberale partijen VVD en D66 willen half mei al duidelijkheid over wat het kabinet kan betekenen voor bedrijven met vaste lasten. Dat moet los gebeuren van het tweede steunpakket waar het kabinet momenteel op kauwt, vinden de regeringspartijen, omdat het voor sommige bedrijven dan te laat zou zijn.

In het debat wezen verschillende partijen erop dat veel bedrijven die straks weer deels open mogen vaak nog geen winst maken. De omzet van een restaurant dat straks maar een beperkt aantal klanten op het terras mag toelaten dekt vaak de vaste kosten niet.

Noodpakket 2.0

Premier Mark Rutte zegt dat de verantwoordelijke ministers hard werken aan het “noodpakket 2.0”. Hij benadrukt dat het vergoeden van vaste lasten moeilijker is dan het vergoeden van loonkosten, die gewoon bekend zijn bij overheidsinstanties. “Toch kijken we hoe we het kunnen meenemen.”