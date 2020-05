De digitale finance organisatie

Digitale transformatie vindt steeds vaker plaats in organisaties. Voor de CFO is hier een proactieve en leidende rol weggelegd omdat vanuit deze discipline al veel financiële informatie en analyses aanwezig zijn. Data is namelijk van groot strategisch belang en het borgen van waardevolle inzichten en controle past uitstekend bij de CFO Office als business partner en strategisch adviseur.

