Delven van bitcoins levert vanaf vandaag minder op

Het zogenoemde delven van bitcoins wordt minder lucratief. De beloning voor degene die erin slaagt transacties te verwerken, is maandagavond (Nederlandse tijd) gehalveerd. Deze verandering was gepland en hoort bij het hele bitcoinsysteem. Beleggers en bitcoindelvers weten al jaren dat deze dag zou komen. Daarom is het de vraag of de halvering van de beloning deze keer gevolgen heeft voor de koers van de bitcoin.

De bitcoin is elf jaar geleden gelanceerd. De virtuele munt werkt op basis van de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Het logboek telt inmiddels bijna 630.000 ‘pagina’s’. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen of delven.

Delvers kunnen verkopen om kosten te dekken

Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning. Delvers kunnen die verkopen om hun kosten te dekken. Toen de bitcoin net begon, was de vergoeding 50 bitcoins. In november 2012 werd de beloning verlaagd naar 25 bitcoins en sinds juli 2016 is de premie 12,5 bitcoin. Bij de huidige koers is dat ongeveer 100.000 euro. Vanaf maandagavond is er 6,25 bitcoins per keer te verdienen met het rekenwerk, circa 50.000 euro.

Bij de twee vorige halveringen steeg de koers hard in de weken ervoor, maar toen was de bitcoin een klein hobbyproject van een paar mensen. Na de vorige halvering hebben professionele beleggers en delvers zich op de bitcoin gestort. In de afgelopen dagen schommelde de koers sterk, maar dat heeft volgens analisten ook te maken met de coronapandemie.

Momenteel bestaan er ongeveer 18 miljoen bitcoins. De beloning komt niet uit die voorraad virtueel geld, maar wordt nieuw aangemaakt. Zo groeit het totale aantal bitcoins, met ongeveer 1800 per dag. Als de beloning halveert, halveert ook het tempo waarmee de hoeveelheid bitcoins groeit. De bedenkers van de bitcoin hebben dit bedacht om de inflatie te controleren. Kunstmatige schaarste, heet dat. De beloningen stoppen ook ooit. Het systeem is zo gebouwd dat er maximaal 21 miljoen bitcoins kunnen bestaan. Rond het jaar 2140 zal de laatste bitcoin worden vrijgegeven.