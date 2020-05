Dochteronderneming vaste inrichting voor de btw?

Een vaste inrichting vormt een nevenvestiging van een ondernemer in een ander land dan de hoofdvestiging en is binnen de btw een aanknopingspunt om te bepalen waar een dienst is belast. Voor diensten aan ondernemers geldt namelijk als hoofdregel dat de dienst belast is in het land waar de afnemer is gevestigd. Accountants- en adviesorganisatie BDO schrijft er over.

“Als de dienst wordt afgenomen door de vaste inrichting, is de plaats van de dienst het land waar de vaste inrichting zich bevindt”, stellen Madeleine Merkx en Marco Beerens van BDO. “Voor diensten aan particulieren geldt als hoofdregel dat een dienst belast is daar waar de dienstverrichter is gevestigd. Ook hierbij geldt dat als de dienst wordt verricht vanuit de vaste inrichting de dienst belast is daar waar de vaste inrichting zich bevindt. Het is dus van belang om vast te stellen of een afnemer dan wel presterende ondernemer beschikt over een dergelijke vaste inrichting. Wanneer een ondernemer duurzaam beschikt over personeel en middelen om diensten te verrichten (of af te nemen) is sprake van een vaste inrichting. In de zaak Dong Yang Electronics oordeelde het Hof van Justitie dat ook een dochteronderneming als vaste inrichting kan kwalificeren. Dat is echter niet zonder meer het geval.”

De zaak Dong Yang

Dong Yang assembleert in opdracht van LG Display Co. Ltd printplaten. LG Display Co. Ltd. is gevestigd in Zuid-Korea. De materialen voor de assemblage worden ingevoerd in Polen en aan Dong Yang geleverd door LG Display Polska, een dochteronderneming van LG Display Co. Ltd. De printplaten werden door LG Display Polska gebruikt om tft-lcd-modules te produceren. Deze modules werden eigendom van LG Display Co. Ltd. die deze leverde aan LG Display Germany Gmbh. Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Factuur voor assemblagediensten

Dong Yang Electronics stuurde de factuur voor de assemblagediensten aan LG Display Co. Ltd. en berekende hierbij geen Poolse btw. Zij ging er vanuit dat de dienst belast was in Zuid-Korea, waar LG Display Co. Ltd. is gevestigd. De Poolse belastingdienst was echter van mening dat LG Display Polska een vaste inrichting van LG Display Co. Ltd vormde waaraan Dong Yang Electronics haar diensten had verricht. Zij had volgens de Poolse belastingdienst Poolse btw in rekening moeten brengen.

Is voldaan aan de eisen voor een vaste inrichting?

Volgens het Hof van Justitie kan het enkele feit dat de dochteronderneming een zelfstandige juridische entiteit is niet zonder meer met zich brengen dat nooit sprake kan zijn van een vaste inrichting. Beoordeeld moet worden of voldaan is aan de vereisten voor een vaste inrichting in het licht van de economische en commerciële realiteit. Niet vereist is dat Dong Yang Electronics de contractuele verhoudingen onderzoekt tussen LG Display Co. Ltd. en LG Display Polska om te bepalen of LG Display Co. Ltd. beschikt over een vaste inrichting in Polen. Dat zou verder gaan dan de normale zorgvuldigheid die een ondernemer moet betrachten.

Belang voor ondernemingen

“Het oordeel van het Hof van Justitie laat zien dat de beoordeling of sprake is van een vaste inrichting voor de btw een feitelijke aangelegenheid is”, aldus de experts van BDO. “Dat sprake is van een dochteronderneming, een zelfstandige juridische entiteit, sluit niet zonder meer uit dat geen sprake is van een vaste inrichting voor de btw. Toch denken wij dat niet snel van een vaste inrichting gesproken kan worden in geval van een dochteronderneming. Er zullen nauwe contractuele bepalingen moeten zijn waardoor de moedermaatschappij kan beschikken over het personeel en de middelen van de dochteronderneming op een vergelijkbare manier als wanneer het personeel bij haar zelf in dienst zou zijn of de middelen haar eigendom zouden zijn.”

“Daarnaast leiden wij uit het oordeel van het Hof van Justitie af dat de onderzoeksplicht van de dienstverrichter om te bepalen of een vaste inrichting van de afnemer aanwezig is in een bepaald land niet verder gaat dan wat een zorgvuldig handelende ondernemer moet doen. In het bijzonder hoeft de dienstverrichter geen controles uit te voeren waarmee hij als het ware de taak van de belastingdienst overneemt.”