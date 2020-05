‘ECB komt waarschijnlijk met meer coronasteun’

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat volgende maand zeer waarschijnlijk zijn opkoopprogramma van obligaties verder uitbreiden om de economie van de eurozone extra steun te bieden in de coronacrisis. Nu de inflatie laag is, is er ruimte om te innoveren en “snel en krachtig te handelen”, heeft Francois Villeroy de Galhau laten weten. Hij is de gouverneur van de Franse centrale bank en tevens een van de belangrijkste beleidsbepalers bij de ECB.

Bij het vorige rentebesluit eind april ging de ECB nog niet over tot een uitbreiding van het noodopkoopprogramma. Wel stelde de centrale bank toen klaar te staan om het programma ter waarde van 750 miljard euro uit te breiden of te verlengen.

Geldende limieten moeten worden versoepeld

Als het aan Villeroy ligt zouden onder meer de geldende limieten van het opkoopprogramma verder moeten worden versoepeld. “Het is in de naam van ons mandaat dat we hoogstwaarschijnlijk nog verder moeten gaan”, stelde hij in een toespraak. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat sommige nationale centrale banken aanzienlijk meer staatsobligaties gaan kopen en andere aanzienlijk minder.

Geen eenduidig antwoord

Sommige economen speculeerden eerder dat de centrale bank in april al het noodopkoopprogramma zou uitbreiden. ECB-president Christine Lagarde kreeg hier tijdens de persconferentie destijds veel vragen over maar gaf geen eenduidig antwoord op de vraag of de uitbreidingsoptie tijdens de vergadering al was overwogen. Uit recent vrijgekomen notulen van de vergadering kwam naar voren dat de ECB de situatie toen voorlopig in de gaten wilde houden in de hoop bij het volgende rentebesluit in juni meer informatie beschikbaar te hebben.