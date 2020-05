“Er komt ruimte in de arbeidsmarkt voor financials”

Executive Finance interviewt meerdere partijen in de branche over talentmanagement en leiderschap. Hoe moeilijk is het in deze tijd om financials te vinden? Wat zouden ze aan talenten moeten hebben? Waar blijkt leiderschap uit? Als eerste spreken we met Danny ’t Hoen, Managing Partner van Staan, dat interim finance en recruitment aanbiedt.

“Wat we merken van de coronacrisis? Veel”, zegt ’t Hoen. “Het is een beetje een mix van gevolgen, waarbij onze ene tak van sport meer wordt geraakt dan de ander. De markt van werving en selectie lag per direct stil, waarbij vacatures tot een minimum zijn gedecimeerd. Gelukkig zien wij de laatste weken weer een voorzichtige toename in de aanwas van vacatures. Bij grote corporates, zoals Akzo Nobel, Heineken en KLM, is een aannamestop. Vanuit de top werd de beslissing daartoe vrij snel genomen: de deur gaat dicht. Bij onze interimtak merken we de impact minder. Onze financials die al binnen waren, hebben vaak hun functie behouden. Dat komt omdat er ook niet meteen een ander kan worden ingeschakeld om het werk over te nemen. Hoe rol je momenteel het leveren van een nieuwe laptop, met beveiliging en andere toegangsmechanismes uit? Dat is nu erg lastig.”

Lastig project op te starten

Staan biedt ook opleidingen. Die moeten vanwege de coronacrisis worden uitgesteld of digitaal worden gehouden. “Er is zeker wel interesse. Ook én vooral voor de oplossingen met e-learning. Ik hoor wel her en der de vraag komen of potentiële studenten pas over een half jaar kunnen betalen.” Bij de consultingtak speelt dat het lastig is nu een project op te starten, maar bestaande projecten veelal wel doorgang vinden. “Ik zie bijvoorbeeld bij ons team dat robotic process automation implementeert, dat daar projecten even niet meer van de grond komen. Het is namelijk lastig alle betrokkenen bij elkaar te krijgen.”

‘Ik weet wat ik heb’

Voor de coronacrisis was er een krapte op de arbeidsmarkt voor financials. Hoe ziet ’t Hoen die situatie nu? “Er ontstaat krapte aan financials doordat ze nu even niet willen bewegen. ‘Ik weet wat ik heb, ik weet niet wat ik niet heb’, is de gedachte. Het is daarom lastig vacatures op te vullen die openstaan.”

Achilleshiel in de detachering is het feit dat bureaus een hoog verloop kennen, stelt ’t Hoen. “Terwijl we breed in de markt en vooral in de eerste twee jaar heel veel investeren in opleidingen. In hard en soft skills. Moeilijk is dat er vaak snel binding ontstaat met de klant, waardoor kandidaten overstappen. Daar staat tegenover dat je juist in de interimmarkt mooi in meerdere keukens kunt kijken. Dat levert ook bagage op voor je verdere carrière waarin je je als financial kunt verbreden en verdiepen.”

Ruimte in markt voor financials

’t Hoen verwacht wel dat de krapte niet eeuwig duurt. “Op lange termijn zie je dat trends als digitalisering, robotisering en een dalende economie doorzetten en dus ook voor ruimte op de arbeidsmarkt van financials zorgen. Ik zie daar ook een scheiding in de markt. Bij corporates zal alleen ruimte zijn voor hooggespecialiseerde financials en niet meer voor wat in de volksmond ‘handjes’ worden genoemd. Bijvoorbeeld voor het inboeken van de facturen. Bij start-ups en scale-ups kunnen de financials die breed aan de slag willen met boekhouden en advies wel weer terecht. De digitaliseringslag in finance heeft al tot gevolg gehad dat er geen detacheringsaanbieders meer zijn van vijfhonderd medewerkers. Je ziet nu dus al dat het gevolgen heeft.”

Nog zo eenvoudig om bedrijf te starten

Start-ups en scale-ups hebben nog wel volop ondersteuning van financials nodig, weet ’t Hoen. “In een hoogconjunctuur is de business leading. Dan wordt alles gedaan om zo snel mogelijk te groeien en hobbelen HR en Finance daar als ondersteunende diensten achteraan. Als een scale-up in 28 landen wil openen, gebeurt dat eerst voordat er een fatsoenlijke financiële structuur wordt neergezet. Ik ben wel eens tegengekomen dat een scale-up de bonnetjes nog bewaarde in schoenendozen en personeel de gemaakte kosten voor hotels en vliegen maar zelf van het salaris moest voorschieten. Daarbij komt dat het nog nooit zo eenvoudig is geweest om, al dan niet digitaal, een bedrijf te starten. Ik verwacht daarom dat bij start-ups en scale-ups dat er nog wel werk is voor financials die de financiële basis verzorgen. Multinationals zijn eerder bezig om van twee procent overhead van de finance department één procent te maken.”

Lees ook: Financieel directeur Koenraads: “We gaan er niet met de botte bijl doorheen”

Business vertalen naar finance

De economie is nu volgens ’t Hoen compleet afgeschaald. “Hoewel er nu dus wat versoepelingen zijn aangekondigd. Je ziet een tsunami aan problemen ontstaan. Het aantal faillissementen neemt toe, waardoor ook meer financierders worden geraakt. In 2012 was de werkeloosheid op zijn piek. Ik verwacht dat je dat nu ook weer gaat zien. De interimmarkt daalt het hardst in dat soort tijden, maar krabbelt ook weer het snelste op als er weer ruimte is.” Daarbij is vooral behoefte aan financials die het belang van de business door en door snappen en kunnen vertalen naar finance. “Dat zijn de toppers in deze markt waar opdrachtgevers heel blij mee zijn.”

Ervaren financials aannemen

’t Hoen hoopt dat de trend waarin ook oudere financials vaker worden aangenomen, standhoudt. “Op een gegeven moment namen dertigers en veertigers op leidinggevende posities vooral, ook vanwege de kosten, beroepsgenoten in dezelfde leeftijd aan. Dat kwam ook omdat ervaren kandidaten soms hoge salariseisen stelden. Die eisen verlaagden in de loop van de tijd en ik zag een doorbraak in het aannemen van oudere, ervaren financials. Waarom altijd voor je eigen leeftijdsgroep kiezen, als je ook een ervaren doelgroep kunt aanboren. Dat is ook nog eens goed voor de diversiteit op de werkvloer. Ik hoop dat die trend zich doorzet na de crisis.”

Over eigen functiegebied heen kijken

Wat kan een CFO om financetalent voor zijn onderneming te behouden? “Dat is een vraag die van alle tijden is en je ook in tijden van een ruime arbeidsmarkt wat mij betreft zou moeten stellen. De werknemer moet ervoor open staan, maar dan is het aan de CFO om voor zijn financials het ontwikkelingspad te effenen. Wil hij of zij specialist, adviseur of leidinggevende worden?. Ik zie dat programma’s als Power BI en Excel nog onverminderd populair zijn, maar ik zou willen dat financials wat meer over hun eigen functiegebied heen kijken. Dus ook bijvoorbeeld bij sales, marketing en inkoop kijken. Dan leer je hoe het is om op de stoel van de businesspartner te zitten. Compleet met de crossdisciplinaire doelstellingen die erbij horen.”

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

Roulatie over disciplines

Ook pleit ’t Hoen voor roulatie. “Dat deed Philips pakweg tien à twintig jaar geleden. Als je naar het topmanagement wilde, dan moest je tenminste op twee van de drie continenten, twee van de drie businessunits en twee functionele disciplines zoals sales en inkoop hebben gezeten. Dat soort programma’s zie ik nu helaas minder. Dat soort programma’s leverden heel sterke finance managers op. Hiermee voorkom je dat mensen dertig jaar ergens zitten en vastgeroest raken. En je houdt financials betrokken. Het financespel gaat van maandverslag naar forecast en is telkens een repetitief proces. Met roulatie krijg je steeds een nieuwe subset van disciplines te zien.”

Net Promotor Score voor finance

Tot slot wil ’t Hoen ook de tevredenheid van de business te berde brengen. “Waarom meet finance niet hoe tevreden de klant in de business is over diens dienstverlening? Laat er gerust een Net Promotor Score op los. We zijn in finance soms te klassiek in onze dienstverlening. Vraag is hoe we kunnen opereren binnen het denkveld van de business om bijvoorbeeld samen met hen omzet en klanttevredenheid te behalen. We zijn een supporting staff. Dat moeten we niet vergeten. We zijn geneigd technisch te praten, maar moeten toe naar service met een smile.”