Finance director Alexander Kousbroek: “Het voelt alsof ik weer op mijn studentenkamer zit”

Wat zijn de ervaringen van Alexander Kousbroek, finance director Port of Amsterdam, met de coronacrisis? Wat kan hij vanuit huis doen? En wat komt er op hem af? “Op ons eerste kwartaal heeft de coronacrisis nog weinig impact gehad.”

“Sinds 17 maart mogen er geen cruiseschepen meer aanleggen. We zullen waarschijnlijk een van onze deelnemingen moeten compenseren voor de te verwachten verliezen. Een andere zorg is de impact die de coronacrisis heeft op onze overslag. Daarvoor maken we op dit moment scenario’s”, zegt Kousbroek.

“Als de economie voor een langere tijd krimpt kunnen sommige bedrijven wellicht de erfpacht of huur niet betalen. In een normale situatie hanteer je in je debiteurenbeheer strikte regels waar je alleen in uitzonderlijke gevallen van afwijkt. Dat is altijd een spanningsveld tussen finance en commercie. Die vraagt soms of het niet wat soepeler kan.”

“Van die formele opstelling is nu geen sprake. We rekenen geen rente en geven onze klanten meer tijd om hun nota’s te betalen. We willen ze niet in de problemen brengen. Tegelijkertijd moeten we ook onze eigen liquiditeit in de gaten houden. Dat is wel een balanceeract.”

Helft van organisatie werkt thuis

“Ongeveer de helft van organisatie werkt op dit moment vanuit huis. De rest zorgt voor de nautische ondersteuning zoals het bedienen van de sluizen. Dat kun je niet vanuit huis doen. Zelf valt het thuiswerken mij niet mee. Ik heb veel meetings via Microsoft Teams. Dat is vermoeiender dan een normale vergadering merk ik. Het vergt meer van je zintuigen.”

“Ik ben ook minder productief omdat ik de tijd moet verdelen tussen werk en de zorg voor onze twee kinderen. Die zijn twee en vijf jaar. Samen met mijn vrouw heb ik een schema waardoor we tijdens de dag om en om kunnen werken. Het is leuk om je kinderen zoveel te zien maar ik ben geen onderwijzer. En het valt niet mee om continu op dezelfde plek te zitten. Mijn bureau staat op zolder. Het voelt alsof ik weer op mijn studentenkamer zit. Alleen dan zonder de ontspanning.”