Finance teams kunnen niet langer wachten met aannemen nieuwe medewerkers

In de eerste helft van april werden er 1307 nieuwe finance vacatures online geplaatst. In de tweede helft van april waren dit er 1660, een stijging van 27 procent. Dat blijkt uit cijfers van jobfeed waarop recruitmentbureau Robert Walters reageert. “Veel finance teams kunnen niet langer wachten met het aannemen van nieuwe medewerkers en hebben het in deze periode extra druk.”

Annemieke Peskens, Associate Director Robert Walters Rotterdam (foto): “Veel bedrijven zijn inmiddels gewend aan de situatie. We zijn in de volgende fase beland, zijn alvast aan het nadenken over de terugkeer naar kantoor. Tegelijkertijd staat nu vast dat het nog lang gaat duren voor we weer terug kunnen naar onze oude manier van werken – en werven. Steeds meer bedrijven besluiten om daar niet op te wachten, en gaan over tot volledige online werving en onboarding. We zien dus dat de werving voorzichtig weer op gang komt en verwachten dat steeds meer organisaties een volledig online sollicitatieproces aandurven.”

Veel lopende interimopdrachten verlengd

Binnen interim zien ze dat veel lopende opdrachten worden verlengd. “Door het karakter van interim vergt alleen werken vanuit huis vaak weinig aanpassingen. Er ontstaan op dit moment nog weinig nieuwe interimprojecten, maar ik verwacht hier binnenkort verandering in. De druk op financiële afdelingen is groot. Er moeten verschillende scenario’s doorberekend worden, op elk moment van de dag moeten actuals met een uitleg bij deze cijfers geleverd kunnen worden. Vooral bedrijven die door private equity firma’s gefinancierd worden zullen veel rapportages moeten aanleveren, waarvan een deel compleet nieuw. Interimspecialisten kunnen in deze situatie fungeren als de link tussen de organisatie en de private equity firma.”

Spannende tijd om te solliciteren

Sollicitanten vinden het zeker een spannende tijd om te solliciteren, aldus Peskens. “Maar juist nu is het voor financials interessant om over te stappen. Dit is het moment waarop je kunt laten zien wat je waard bent, jezelf op complexe vraagstukken kunt storten, nieuwe dingen leren en een sprong in je ontwikkeling maken.” Hoe zit het met de baanzekerheid voor finance professionals? “Iedereen binnen de managementlaag van organisaties is nu bezig met het uitwerken van verschillende scenario’s, en het inventariseren in hoeverre kostenbesparingen nodig zijn, en waar. Ook ligt er extra focus op het debiteurenbeheer. Financiële professionals kunnen in deze tijd dus op verschillende vlakken extra waarde toevoegen.”

Grote financiële uitdagingen

Organisaties kampen op dit moment met grote financiële uitdagingen, constateert Peskens. “Er wordt kritisch gekeken naar nieuwe investeringen. Een ERP-implementatie bijvoorbeeld, gaat die gewoon door of is het verstandiger om die on hold te zetten? In de afgelopen jaren zagen we dat verregaande automatisering steeds meer taken van financials over gingen nemen. Nu zien we dat veel organisaties deze investeringsbeslissingen opnieuw overwegen en dat projecten uitgesteld worden. Dit biedt kansen voor een deel van de financiële professionals, maar voor interimmers die gespecialiseerd zijn in dit soort projecten is deze ontwikkeling minder gunstig.”

Online sollicitatiegesprekken

Negentig procent van de sollicitatiegesprekken vindt op dit moment online plaats. Peskens: “Omdat mensen thuiswerken zijn ze veel flexibeler. Het is nu gemakkelijker dan ooit om sollicitanten te vinden en om gesprekken met ze in te plannen. En we zien dat bedrijven na een digitaal sollicitatieproces mensen daadwerkelijk aannemen en laten starten. Ook zien we dat mensen nog steeds bereid zijn om van baan te veranderen. Zelfs vanuit een vast contract. Dit kan komen doordat ze al toe waren aan een vervolgstap of doordat ze in een sector werken die nu helemaal stil is gevallen. Dat geldt niet voor iedereen, er zijn natuurlijk ook mensen die voor de veiligheid van hun vaste contract kiezen.”