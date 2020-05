Financieel directeur Koenraads: “We gaan er niet met de botte bijl doorheen”

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Naast de duizenden doden als gevolg van het virus, leven ook veel bedrijven tussen hoop en vrees of zij deze crisis overleven. Wat merkt Manutan Groep van de crisis? Executive Finance sprak daarover met Financieel Directeur voor Benelux en Duitsland Erik Koenraads van Manutan.

Nadat het coronavirus Europa had bereikt werd halverwege februari bij het bedrijf, met vestigingen in zeventien Europese landen, een speciaal Europees projectteam aangesteld. “We hebben, mede ingegeven door de berichten vanuit onze vestiging in Milaan, een actieplan opgesteld waarbij de veiligheid van de medewerkers op nummer één staat”, legt Koenraads uit. “Het plan heeft als eerste doel te voorkomen dat het virus de medewerkers van Manutan bereikt. We zien het als onze taak om onze medewerkers optimaal te beschermen.”

Eén van de maatregelen bij het bedrijf, dat alles levert voor magazijn, werkplaats en kantoor, betrof het kunnen thuiswerken. “We hebben dat binnen een paar dagen voor alle medewerkers gerealiseerd, met uitzondering van Warehouse, Facility en IT. Medewerkers van de facilitaire afdeling reden rond om de medewerkers te voorzien van apparatuur en meubilair.”

Klanten rekenen op ons

Ook communicatie speelt een belangrijke rol in het plan en in het bedrijf tijdens de crisis. “Het is belangrijk dat iedereen weet wat er moet gebeuren wanneer het virus wél een van onze vestigingen treft. Desalniettemin is het natuurlijk ook van groot belang dat de business gewoon doordraait, want onze klanten rekenen namelijk op ons.”

Omzetterugval gecompenseerd

Manutan heeft de afgelopen periode te kampen gehad met een omzetterugval, maar deze is ten dele gecompenseerd. “De afzet van corona gerelateerde producten op het gebied van persoonlijke bescherming en hygiëne is toegenomen. Denk aan mondkapjes, handschoenen, veiligheidskleding, zeep en handdoekjes”, somt Koenraads op. “Daarnaast is er een opkomend marktsegment op het gebied van social distancing. We hebben onszelf de vraag gesteld hoe we daar op kunnen inspelen. Wat heb je nodig om dat op kantoor te realiseren? Wij kijken hoe je een kantoortuin kan herinrichten rekening houdend met het feit dat je afstand moet bewaren. Bijvoorbeeld door een vloerplaat onder je bureau die aangeeft dat een ander wellicht te dichtbij staat.”

Onderdeel van het totaalplaatje

Koenraads heeft nooit getwijfeld of het bedrijf de crisis wel zou doorstaan. “In deze periode is het niet alleen zaak om je eigen entiteit op het droge te houden, maar je hebt ook verantwoordelijkheid richting de andere bedrijven in Europa. Je bent een onderdeel van het totaalplaatje. Onderaan de streep wordt er nog steeds winst gemaakt, maar je kijkt wel hoe je dat in sommige bedrijven kan maximaliseren ten behoeve van de andere entiteiten die in een gevaarlijk vaarwater zijn terechtgekomen. In de Benelux proberen we dat bijvoorbeeld te compenseren ten opzichte van één van de vestigingen in Frankrijk, die het lastiger heeft.”

Mens staat bovenaan

Binnen Manutan staat volgens Koenraads de mens bovenaan. Om die reden zijn er als bezuinigingsmaatregel ook geen arbeidsplaatsen rüchsichtloos weggesaneerd. “We kijken altijd naar de balans tussen de waarden van onze organisatie en de cashflowpositie. Uiteindelijk heeft dit er bijvoorbeeld toe geleid dat we voor de Belgische vestiging de tijdelijke werkloosheidsuitkering hebben moeten aanvragen. De eigenaar heeft het verschil tussen wat je van de overheid ontvangt en je laatst verdiende salaris bijgelegd. Iets wat uiteraard goed ontvangen is bij onze medewerkers.”

“Je kunt ook zeggen ‘ik ga saneren’, alle tijdelijke mensen eruit en alle variabele kosten brengen we tot stilstand. Natuurlijk wordt dat voor een deel gedaan en kijken we wat we wel en wat niet nodig hebben. Maar we gaan er niet met de botte bijl doorheen. We hebben op de lange termijn de mensen weer nodig. Sterker nog, de mensen die aan boort zijn hebben ook een bijdrage geleverd aan het resultaat dat we onderaan de streep opleveren. Denk aan de winst. Die lange termijn gedachte zit er wel degelijk in.”

Autonomie valt weg

Koenraads ziet zichzelf meer als een leider die tijdens de coronacrisis de balans probeert aan te brengen. “Voor een deel gaat dat over ‘power’: Het doelgericht toewerken naar resultaten, het doorbreken van routines en het helder maken dat we het niet meer gaan doen zoals we het voorheen deden. Een deel van de autonomie van de medewerkers valt hierdoor weg. Iets wat zij normaal gesproken veel hebben.”

Directief leiderschap

“Directief leiderschap, wat geen autoritair leiderschap is, wordt gebruikt om zaken snel gedaan te krijgen. Met name tijdens deze crisisperiode. Het is prima als werknemers hun gedachtes hebben over bepaalde beslissingen, maar daar te lang bij stilstaan daar is nu niet het juiste moment en dat hebben we ook uitgelegd. We zitten in een crisissituatie en dus varen we een bepaalde koers. Ik vind het prima als we er nadien nog over spreken, maar de medewerkers moeten ook heel goed begrijpen dat we een bepaalde richting opgaan en er weinig tijd en ruimte is voor allerlei discussies.”

Het directief aansturen vindt Koenraads met name in de beginsituatie noodzakelijk. “Wanneer het weer goed gaat wil je dat weer snel loslaten, zodat medewerkers weer de volledige autonomie krijgen. Dat is de balans die dan meer komt te liggen op ‘with love’. De relatie en het vertrouwen in elkaar. We delen onze zorgen en samen proberen we tot een oplossing te komen.”

Nieuwe werkelijkheid

Kijkend naar de toekomst is voor Koenraads “de enige zekerheid, de onzekerheid”. “We zijn geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. Daarin gaat het concept social distancing een hele belangrijke rol spelen. Dit in combinatie met veiligheid en gezondheid en daar spelen we op in.”