Financiële sector als aanjager voor duurzame economie in nieuwe MOOC

“De financiële sector kan investeringen in duurzame bedrijven aanjagen en de transitie naar een duurzame economie versnellen” aldus Dirk Schoenmaker, professor Banking en Finance bij Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De financiële sector wordt vaak gezien als obstakel naar verduurzaming van de economie, maar er zijn andere perspectieven.

RSM heeft in samenwerking met partners in de financiële sector een nieuwe MOOC (Massive Open Online Course) ontwikkeld. In deze cursus, Sustainable Finance, wordt een nieuwe integrale denkwijze over financiën gedoceerd. De MOOC start op 19 mei en duurt ongeveer 16 uur verspreid over 9 weken.

In wekelijkse video’s en opdrachten worden cursisten meegenomen in de verschillende onderwerpen: De principes van duurzame financiering; de duurzaamheidsdoelen van de VN (SDG’s); wat het belang van een langetermijnperspectief is; en welke rol finance kan spelen in de transitie naar een duurzame economie.

Voor managers en het bedrijfsleven

De inhoud is bruikbaar voor studenten en managers in het bedrijfsleven. Het zal cursisten inspireren breder te kijken dan opbrengsten voor aandeelhouders en kortetermijnoplossingen. Ook levert het bruikbare input voor hun duurzaamheidsstrategie. Een duurzame economie is een grote uitdaging, maar er zijn manieren. Het door Dirk Schoenmaker opgerichte Erasmus Platform for Sustainable Value Creation brengt partners bij elkaar om kennis uit te wisselen en samenwerkingsverbanden te bouwen voor duurzame ontwikkeling, waarin finance een middel is, en niet het einddoel.