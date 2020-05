Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die vennootschapsbelastingplichtige bedrijven dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019.

Een verlies van uw vennootschap over 2020 kan op basis van de wet op de vennootschapsbelasting worden verrekend met een winst over 2019 (carry back). Daarvoor is nodig dat de aangifte over 2020 is ingediend en de aanslag over 2019 definitief is vastgesteld. Aangezien u de aangifte over 2020 op zijn vroegst pas begin 2021 kunt indienen, moet u dus geruime tijd wachten op de teruggaaf. Het kabinet vindt dat onder de huidige crisisomstandigheden ongewenst. Daarom is besloten goed te keuren dat een verwacht verlies over 2020 alvast ten laste van de winst over 2019 kan worden gebracht door middel van de vorming van een ‘coronareserve’.

Voorwaarden coronareserve

Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies verwacht over het boekjaar 2020. De belastingplichtige maakt zelf een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte omvang van het coronagerelateerde verlies.

De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve. Het is dus niet mogelijk om door de vorming van de coronareserve een verlies te creëren in 2019 dat verrekend kan worden (carry back) met de eventuele winst in 2018.

De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.

De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Beroep op goedkeuring

Als u een beroep wilt doen op deze goedkeuring kan dat door middel van een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2019 (al dan niet via indienen van de aangifte 2019). Als uw aangifte over 2019 al is ingediend en u gebruik wilt maken van de goedkeuring, kunt u een gewijzigde aangifte indienen.

Gebroken boekjaar?

Hanteert u een boekjaar dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, dan kan in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve worden gevormd. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

Auteur: Mr. Geert de Jong

Bureau Vaktechniek Fiscaal van Grant Thornton Accountants en Adviseurs (BVTFiscaal@nl.gt.com).