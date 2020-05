Gilles Kok: “Financials die meesturen en meedenken zijn goud waard”

Executive Finance interviewt meerdere partijen in de branche over talentmanagement en leiderschap. Hoe moeilijk is het in deze tijd om financials te vinden? Wat zouden ze aan talenten moeten hebben? Waar blijkt leiderschap uit? Als derde spreken we met Gilles Kok, director van Laudame Financials dat financials bemiddelt voor tijdelijke en vaste functies.

Net als meer Nederlanders sloeg de schrik Kok wel om het hart aan het begin van de coronacrisis, maar “tot nu toe valt het mee”. Het gaat beter dan verwacht, stelt de director. “Ik dacht, toen de lockdown inging, dat dat tot vraaguitval zou leiden, maar dat is tot nu toe niet de ervaring. We hebben een flink aantal plaatsingen kunnen doen voor tijdelijke en vaste functies. De rode draad is dat op seniorniveau financials nog zeer gewild zijn. Zij kunnen, door hun ervaring, vaak al heel snel aan de slag. Zonder een uitgebreide onboarding. Geen enkele senior financial zit meer bij ons op de bank, om het zo te zeggen. Aan de juniorkant is die onboarding moeilijker te regelen tijdens deze coronacrisis. Zij hebben meer informatie nodig om te starten. Daar zagen we dan ook wat stagnatie in de vraag, maar daar beginnen toch ook wel weer nieuwe verzoeken binnen te komen.”

Zeker van hun zaak

Zijn financials wat kopschuw geworden nu het coronacrisis is? Willen ze wel van functie veranderen? Kok: “Dat komen we wel tegen, maar dat is geen gemeengoed. Voor vaste functies geldt dat de doorlooptijd langer is. Soms een aantal maanden. Bij interim komt de vraag bij wijze van spreken woensdag binnen en moet er dinsdag al iemand op de stoel zitten. Aan de vaste kant liepen procedures al wat langer en daar hebben we dus ook financials goed kunnen plaatsen. Oók tijdens de coronacrisis. Het is zowel aan de vaste als de interimkant niet zo dat de vraag helemaal opdroogt. Aan de vacaturekant niet, maar ook niet aan de aanbodkant van financials. We vinden het belangrijk dat we, ook in deze tijd, kwaliteit leveren. Aan opdrachtgevers en aan de financials. We checken daarom bijvoorbeeld ook de financiële stevigheid van ondernemingen en stellen zware eisen aan kandidaten voor functies. Doordat we dat doen, zijn zowel kandidaten als opdrachtgevers bij ons zeker van hun zaak. Belangrijk, zeker in deze tijden waarin we vertrouwd worden.”

Niemand weet hoe lang de tunnel is

Wat verwacht Kok voor gevolgen van de coronacrisis voor de economie? “Dat is een lastige vraag, vooral omdat we in een lange tunnel zitten. Niemand weet precies hoe lang die tunnel is. Het is lastig om prognoses te doen over hoe het economische landschap ervoor staat als deze coronacrisis eenmaal is afgelopen. Maar we hebben zelfs in de meest heftige periode van deze crisis nog plaatsingen kunnen doen. Ik hoop en verwacht dat de omstandigheden de komende tijd niet slechter worden. Eerder beter. Dat gezegd hebbende, deze crisis is wereldwijd. Er kan dus nog een klap nakomen. Ik verwacht dat dat vooral partijen raakt die grote volumes aan financials plaatsen. Wij zijn meer een kwaliteitsspeler. Door zwaar in te zetten op de kwaliteit van zowel opdrachtgevers als financials bouwen we het wederzijds vertrouwen dat we nodig hebben om door deze crisis heen te komen. Die insteek heeft ons ook door de kredietcrisis geholpen.”

Geen voedingsbodem

Hoe kan een CFO financetalenten behouden? “Dan ga ik naar mijn eigen ervaringen om daaruit voorbeelden te putten. Ik ben tien jaar bij Shell werkzaam geweest in diverse financiële rollen en ik was eindverantwoordelijk voor finance bij een bouwbedrijf. Het is het allerbelangrijkste dat je als financial de dingen mag doen die passen bij jouw ontwikkeling. Zodanig dat je telkens nieuwe aspecten van het vak leert. Als ik dat doortrek naar onze praktijk dan is het belangrijk om het werk uitdagend te houden voor onze financials. Het is niet voor niets dat ze als interimmers in verschillende keukens willen kijken. Als je als financial geen uitdaging hebt, word je vatbaar voor de vele verzoeken die je tegenwoordig krijgt. Aan ons als Laudame om ervoor te zorgen dat er geen voedingsbodem ontstaat en we in gesprek gaan met financials. Zodanig dat ze het gevoel hebben dat ze goed zitten en zich blijven ontwikkelen.”

Scheiding in de markt gaande

Kok constateert dat er in finance een “scheiding in de markt” gaande is. “Sinds een jaar of tien hevelen grote corporates het operationele deel van het financewerk over naar het buitenland, bijvoorbeeld India of Polen. Ik zie in financiële media meldingen dat die offshore werkzaamheden weer terugkomen omdat je deze kunt automatiseren. Dat is een logische gedachte, maar ik zie het in de praktijk nog niet gebeuren. Er zijn ook weinig offshore-bewegingen die uit de rails zijn gelopen. Datgene wat in Nederland overblijft is vooral business control en advies geven aan de business. Dat aan de kant van financial control de processen en systemen werken, is meer en meer een hygiënefactor. De toegevoegde waarde zit bij de financial die zich volop met de business bemoeit. Die moet dan ook de taal van de business snappen en zich daarvoor interesseren. Je ziet dat kandidaten die dat kunnen, erg gewild zijn. Dat zijn financials die met een bedrijfseconomische bril op meesturen en meedenken. Die zijn goud waard.”

Met data vooruitkijken

De financial moet de toegevoegde waarde van data en data-analyse snappen, zegt Kok. “Ik vind het sowieso belangrijk voor financials om vernieuwend bezig te zijn, dat is helemaal belangrijk op dit vlak. Gebruik de beschikbare data om niet alleen terug, maar ook om vooruit te kijken. Om toekomstgerichte beslissingen mogelijk te maken voor de business. Financiële leiders hebben een duidelijke agenda voor informatievoorziening op het vlak van datagedreven werken. Ook daar is er een scheiding te bespeuren. Aan de ene kant CFO’s die als het ware ICT ademen en continu bezig zijn met state of the art-oplossingen en betere tooling voor de business. Aan de andere kant CFO’s die het helemaal nog niet op de agenda hebben staan. Dat is niet een kwestie van leeftijd. Het moet in je DNA zitten om dit interessant te vinden en de toegevoegde waarde ervan te snappen. Dat is niet bij iedere CFO zo.”

Echt meedoen als financial

Tot slot heeft Kok het over financieel leiderschap. “Het allerbelangrijkste is dat je, als je een leider in finance wilt zijn, in de breedte van het vak ervaring opdoet. Dat je niet in een specialistische hoek van finance blijft hangen. Want als je dat doet, is de kans dat je uitgroeit tot finance manager of CFO vele malen kleiner. Dat verbreden kan plaatsvinden op diverse fronten. Denk aan verbreden naar de taal van de business, ervaring opdoen bij een andere kolom zoals sales, hr of marketing of het management van een lijnafdeling of van een groot project. Daarbij zul je ook aan je persoonlijke skills moeten werken, bijvoorbeeld aan je beïnvloedingsstijlen of het feit dat je in je advies scherp durft te zijn. Het is belangrijk dat je de business de toegevoegde waarde van finance laat ervaren en actief meedoet aan het nemen van beslissingen. Maar om dat te kunnen doen, moet je ook weer verbinding kunnen leggen. Dat is de zachte kant. Beheers je al die aspecten, dan ben je als financial goud waard.”