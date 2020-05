Investeerders zoeken tevergeefs naar overnamekandidaten

Masterclass fusies & overnames Op 23 en 24 november 2020!

Investeerders met overvolle kassen speuren druk naar overnameprooien, maar die zijn nauwelijks te vinden. Voor bedrijven in nood is verkoop nog een brug te ver, en veel lopende deals zijn voorlopig in de ijskast gezet. Toch verwachten overnamespecialisten in de tweede helft van het jaar een flinke toename van het aantal acquisities, meldt het FD.

“We krijgen momenteel tot tachtig procent meer belletjes dan normaal van investeerders die kapitaal beschikbaar hebben om investeringen te doen”, zegt Tom Beltman van Marktlink, dat bedrijven begeleidt bij fusies en overnames. “Maar we zien nog niet legio bedrijven die dat nodig hebben. Op de korte termijn hebben die nog wel mogelijkheden om liquide te blijven.”

Veel financiële ellende bij bedrijven blijft, mede door steunmaatregelen van de overheid, nog verborgen, is de indruk van investment director Peter van den Anker van private-equityhuis NewPort Capital.