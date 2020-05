Iran werkt aan nieuwe munteenheid met ‘minder nullen’

Iran wil de door inflatie ondermijnde munteenheid rial vervangen door een nieuwe waarmee de rial dan vier nullen kwijtraakt. De naam van de munt wordt toman en tienduizend rial zal straks één toman zijn. Het parlement in Teheran heeft het voorstel maandag goedgekeurd, melden Iraanse media. De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe munt duren naar schatting twee jaar. Ze gaan van start zodra de sjiitische geestelijkheid, die het laatste woord heeft, het groene licht geeft.

De Iraanse economie wordt lamgelegd door Amerikaanse sancties. Sinds 2015 heeft de rial circa 60 procent van zijn waarde verloren. Een dollar is nu op de zwarte markt 156.000 rial waard. De toman was een gouden munt in het Perzische koninkrijk die tot in de 19e eeuw in omloop was. De rial werd in 1935 ingevoerd.