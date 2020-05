Klimaatbeleid wel in het vizier, maar nog onvoldoende in dagelijkse praktijk van accountants

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) onderzocht in hoeverre externe accountants betrokken zijn bij het realiseren van minder CO2-uitstoot.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek ‘CO2 onder controle?’ tonen dat accountants zich nog beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken. Het onderwerp CO2-uitstoot wordt door driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet geagendeerd. Meer dan de helft van cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt door respondenten nauwelijks waargenomen. De meeste accountants zijn persoonlijk bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van deze uitstoot.

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda’ van de RuG en NBA in 2018. Dat ledenonderzoek werd gehouden onder accountants die werkzaam zijn als financieel professional binnen bedrijven en organisaties. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was toen de voornaamste conclusie.

Meer aandacht nodig voor CO2-reductie

De NBA ziet in de uitkomsten van dit ledenonderzoek een nadrukkelijk signaal dat er meer aandacht nodig is voor het onderwerp CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Het onderzoek constateert een afwachtende houding aan beide kanten, terwijl de maatschappij behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties. Accountants voorzien dat hun betrokkenheid hierbij zal toenemen. De beroepsorganisatie beschouwt het als haar taak om hen hierin te stimuleren en faciliteren.