Lagarde rekent op krimp eurozone dit jaar tot wel 12 procent

De economie van de eurozone zal dit jaar naar verwachting met 5 tot 12 procent krimpen. Dat zei president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) na afloop van de monetaire beleidsvergadering. De omvang van de krimp is afhankelijk van hoelang de beperkingsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus gaan duren, zei de Française. Daarnaast zal veel afhangen van hoe effectief de steun van overheden uitpakt.

In het eerste kwartaal, waar het effect van de corona-uitbraak vooral in maart te merken was, kromp de economie in de eurozone al met 3,8 procent op kwartaalbasis. Volgens Lagarde krijgen de Europese landen in het tweede kwartaal te maken met een nog veel hardere tik. In het zwartste scenario bedraagt de krimp 15 procent op jaarbasis, waarschuwde het centralebankhoofd.

De ECB verwacht volgend jaar wel een herstel. Hoe snel dat gaat, hangt af van hoe groot de permanente schade uitvalt die het nieuwe coronavirus en de beperkingsmaatregelen aanrichten, aldus Lagarde. Ze benadrukte dat de werkgelegenheid momenteel in rap tempo afneemt. Ook de klappen die in de industrie en de dienstensector vallen, zijn “ongekend”. “De snelheid en de diepte van deze recessie zijn nog niet eerder gezien in vredestijd”, zo vatte de ECB-president de situatie samen.

De centrale bank verwacht dat de inflatie in de komende maanden blijft dalen. Volgens de schattingen van de centrale bank lopen de prijzen in de eurozone in april op met 0,4 procent vergeleken met een jaar eerder. In maart was de prijsdruk nog 0,7 procent.