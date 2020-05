Meer bedrijven failliet in april, bedrijven bereiden grootschalige ontslagrondes voor

Het aantal faillissementen in april is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen werden vorige maand 75 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

April is de eerste volle maand waarin maatregelen tegen het coronavirus van kracht waren. Toch zijn de effecten van die lockdown, waardoor alle restaurants en cafés moesten sluiten, volgens het CBS nog niet of nauwelijks zichtbaar. Daarbij wijst het statistiekbureau erop dat tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement enkele weken zitten. In de eerste vier maanden van 2020 lag het aantal faillissementen ruim 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Als er niet gecorrigeerd wordt voor het aantal zittingsdagen, gingen in april 320 bedrijven bankroet. Daarbij zijn eenmanszaken niet meegerekend. In de handel werden de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 83.

Bedrijven bereiden zich voor op grootschalige ontslagrondes

Na het schrappen van de ‘ontslagboete’ bij steunmaatregelen, zijn bedrijven zich gaan voorbereiden op grootschalige ontslagrondes. Dat meldt radiozender BNR. De nieuwszender baseert zich daarbij op een rondgang langs verschillende advocatenkantoren. Die constateren dat bedrijven zich voorbereiden voor een massaontslag. Ze vrezen dat de coronacrisis een langdurig negatief effect heeft op hun onderneming.

Cash is king op dit moment

The Finance Academy heeft daarover een e-learning. In deze cursus zet Danny Siemes (PWC) uiteen hoe werkkapitaalmanagement werkt in de praktijk. De drie cash conversion cycli komen aan de orde: procure to pay, forecast tot fulfil en contract to cash die deel uit maken van het werkkapitaalmangement.