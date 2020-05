Nederlandse online top over klimaatoplossingen in januari 2021

Nederland organiseert op 25 januari 2021 de online Climate Adaptation Summit (CAS). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om deze grote internationale top grotendeels digitaal te organiseren.

Vanwege de coronacrisis is besloten om in plaats van deelnemers naar Nederland te laten afreizen, een centraal online programma te organiseren vanuit Nederland. Een deel van dit programma vindt plaats in het nieuwe drijvende kantoor van het Global Center on Adaptation in Rotterdam. De andere internationale deelnemers, zoals regeringsleiders en ministers, zullen deelnemen via videoverbindingen vanuit alle continenten.

Oplossingen tegen klimaatverandering

Op de Climate Adaptation Summit in januari staan de oplossingen centraal om kwetsbare gebieden wereldwijd weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, zoals extremer weer en een stijgende zeespiegel. De conferentie stond eerder gepland op 22 oktober 2020 als afsluiting van het actiejaar van de Global Commission on Adaptation. Deze Commission is in het najaar van 2018 op initiatief van minister Van Nieuwenhuizen gestart en staat onder leiding van IMF-topvrouw Kristalina Georgieva, voormalig VN Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon en Microsoft-oprichter Bill Gates.

Adapt Now rapport

De Commission publiceerde september vorig jaar het Adapt Now rapport. Belangrijkste conclusie was dat schade door wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen verder toeneemt als er niet snel wordt geïnvesteerd in het voorkomen van klimaatschade. Sindsdien werkt de Commission aan praktische klimaatoplossingen voor regio’s die gevoelig zijn voor de toenemende weersextremen, zoals het versterken van kustgebieden en het toekomstbestendig maken van infrastructuur in steden. Oplossingen die bij de Climate Adaptation Summit met alle deelnemers worden gedeeld.