Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling staat vast

Het ministerie van SZW heeft onlangs duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling. In aanvulling op het accountantsprotocol van SZW komt de NBA met één of twee standaarden voor accountants.

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80 procent van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van 100.000 euro of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan 125.000 euro, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van 125.000 euro of meer een accountantsverklaring vereist.

Zelf verantwoordelijk om in te schatten

Ondernemingen die een voorschot van minder dan 100.000 euro hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op 125.000 euro of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Om ze daarbij te ondersteunen zal de overheid online een tool beschikbaar stellen aan de hand waarvan een redelijke inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is.

Uit voorlopige cijfers van het UWV van de eerste 113.000 aanvragen blijkt ongeveer 10 procent van het aantal bedrijven 100.000 euro of meer aan voorschot te ontvangen.

Aanvragen tot vaststelling vanaf 7 september

Inmiddels hebben ruim 121.000 werkgevers een aanvraag ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), sinds de openstelling daarvan op 6 april. Via de NOW-regeling kunnen ondernemingen tot negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen afhankelijk van hun werkelijke omzetdaling, mits zij kunnen aantonen minimaal twintig procent minder omzet te hebben behaald over een periode van drie maanden.

Het ministerie heeft bekendgemaakt dat er een nieuw tijdvak voor de NOW wordt opengesteld in juli, met andere voorwaarden. Daarbij is ook bekendgemaakt dat overlap tussen de aanvraag- en de vaststellingsperiode voorkomen moet worden. Vandaar dat aanvragen tot vaststelling van de eerste termijn niet voor 7 september kunnen worden ingediend.

Protocol en standaarden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants voeren intensief overleg over de inhoud van de accountantswerkzaamheden, in situaties waar wel een accountantsverklaring vereist is. SZW werkt hiervoor aan een accountantsprotocol. De NBA werkt tegelijk aan een passende standaard of standaarden. De partijen verwachten het protocol en de standaarden voor 1 augustus definitief te publiceren.

Betrokkenheid van accountant

Voor bedrijven die hun omzetdaling meten over de periode 1 maart tot en met 31 mei loopt binnenkort de eerste subsidieperiode af. Hoewel ondernemers niet voor 7 september hun afrekening kunnen indienen en accountants nog even moeten wachten voordat ze weten wat ze exact moeten doen, kan het toch verstandig zijn om tijdig te overleggen over het afsluitingsproces, zegt de NBA.

Werkzaamheden inplannen

“De werkzaamheden moeten door accountants worden ingepland en het is ook goed om te begrijpen hoe de onderneming heeft geopereerd in de eerste drie maanden, en hoe dit zijn weerslag heeft gekregen in de administratie”, aldus de NBA. “Mogelijk kunnen ook vast afspraken worden gemaakt over de tenminste aan de accountant aan te leveren informatie, die kan worden aangevuld als het protocol en de standaarden definitief zijn.”