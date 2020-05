Raad Jaarverslaggeving brengt uiting uit in verband met COVID-wet

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2020-7 uitgebracht in verband met de op 24 april gepubliceerde Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

De tijdelijke wet bevat onder meer enkele wijzigingen van wettelijke voorschriften in Boek 2 BW met betrekking tot het opmaken, vaststellen en deponeren van jaarrekeningen. De uitbraak van het coronavirus en de gevolgen hiervan vormen de aanleiding voor deze spoedwetgeving. De RJ geeft in deze uiting de belangrijkste wijzigingen en andere relevante punten uit deze tijdelijke wet op het gebied van Boek 2 BW weer.

Geen verlenging van termijnen

De Memorie van Toelichting bij deze tijdelijke wet verduidelijkt dat voor vennootschappen met een notering aan een gereglementeerde markt de wettelijke termijnen voor het opmaken en algemeen verkrijgbaar stellen van de (half)jaarlijkse financiële verslaglegging (artikel 5.25c en 5:25d Wft) niet zullen worden verlengd, schrijft de RJ onder andere. Het bestuur van een vereniging, naamloze of besloten vennootschap kan bepalen dat de algemene vergadering slechts via elektronische weg toegankelijk is voor de vergadergerechtigden, als gevolg waarvan aandeelhouders of leden dus geen fysieke toegang tot de algemene vergadering hebben. Dit moet dan bij de oproeping worden vermeld.

Download hier de hele RJ-Uiting.