Rianne Jans nieuwe CFO van Deloitte Nederland

Rianne Jans is aangesteld als de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) van Deloitte Nederland, zo meldt het Financiële Dagblad. De voormalig bestuurder van Centric is eerder deze maand begonnen bij het advies- en accountantskantoor.

Jans komt in haar nieuwe functie net onder de raad van bestuur van Deloitte Nederland te zitten. Ze gaat werken aan financiële rapportages van het adviesbedrijf en het standaardiseren van de IT die daarvoor wordt gebruikt.

Jans was tot december werkzaam als CFO bij Centric. Ze was daar slechts een half jaar actief, nadat ze er in juli 2019 was begonnen. Echt na aanvaringen met de Twentse ondernemer Gerard Sanderink vertrok ze ‘na goed overleg’.