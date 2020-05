Theo-Jan Renkema benoemd tot Professor of Practice aan Tilburg University

Tilburg University heeft dr. Theo-Jan Renkema met ingang van 1 april 2020 benoemd tot Professor of Practice ‘Data Analytics & Auditing’. Renkema is werkzaam bij Rabobank als hoofd van de IT & Digital Audit afdeling. Hij zal zijn werkzaamheden uitvoeren bij de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch. Doel is het versterken van auditonderzoek en -onderwijs en het aangaan van intensievere samenwerking met de Audit praktijk, met name wat betreft data science en artificial intelligence.

Bijdrage aan onderzoek

Renkema’s onderzoek zal gericht zijn op het dichten van de kloof tussen theorie en praktijk op het raakvlak tussen data analytics en auditing. Hij begeeft zich zo op het snijvlak van de expertises die resp. JADS en TiSEM in huis hebben. Onderwerpen zijn onder meer auditing van algoritmes, beoordelen van datagedreven businessmodellen, toepassen van robotics en AI in de auditaanpak, en de vaktechnische ontwikkeling van de audit professie, in het bijzonder IT auditors.

Bijdrage aan het onderwijs

Het onderwijs behorend bij de leerstoel bevindt zich op het snijvlak van theorie en praktijk. Enerzijds om studenten kennis aan te reiken hoe data analytics in de auditwerkzaamheden kunnen worden toegepast, anderzijds om te leren hoe datagedreven bedrijfsprocessen en algoritmes kunnen worden onderzocht en beoordeeld. Renkema zal zowel in bachelor- en masteropleidingen als in postmaster opleidingen en permanente educatie van accountants onderwijs verzorgen.

Professor of Practice

De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerd bedrijf. Tilburg University wil daarmee haar impact op de maatschappij en haar banden met de praktijk continu versterken.