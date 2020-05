TIAS School for Business and Society beste business school van Nederland.

De TIAS School for Business and Society aan de Tilburg Universiteit hoort bij de vijftig beste business schools van de Financial Times. Het bezet de 49ste plek en is daarmee de beste business school van Nederland.

“We zijn er trots op dat onze klanten aangeven dat onze programma’s hen helpen om hun doelen te bereiken en om een positieve impact te creëren op zowel de organisatie als de maatschappij”, vertelt TIAS decaan en directeur Jenke ter Horst.

De top drie wordt gevormd door de Iese Business School in Barcelona, HEC Paris in Parijs en IMD Business School in Singapore/Zwitserland.