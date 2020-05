Tweede Kamer akkoord met faillissementswet

De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen de Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen. Deze moet helpen voorkomen dat bedrijven failliet gaan. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt op 2 juni 2020 de procedure.

Dit wetsvoorstel regelt in de Faillissementswet dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie betekent dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Zij die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

Te zware schuldenlast

Met dit voorstel krijgen ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn ruimte. “Hiermee wordt het reorganiserend vermogen van deze ondernemingen versterkt”, aldus het kabinet.