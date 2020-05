Update coronacrisis: Bedrijvigheid dienstensector VS flink omlaag, uitblijven dividend kost Franse staat miljarden

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Bedrijvigheid dienstensector VS flink omlaag en uitblijven dividend vanwege corona kost Franse staat miljarden.

Bedrijvigheid dienstensector VS flink omlaag

De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld de luchtvaart, horeca en detailhandel, is in april onder druk van de coronacrisis stevig teruggevallen. Dat komt naar voren uit een cijfer van onderzoeksinstituut ISM.

De inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam uit op een stand van 41,8, tegenover 52,5 in maart. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Onder economen was de verwachting al dat de sector zou krimpen, met een gemiddelde prognose van 37,9.

Uitblijven dividend vanwege corona kost Franse staat miljarden

Het massaal schrappen van de dividenduitkering bij grote door de coronacrisis getroffen bedrijven, pakt financieel erg slecht uit voor de Franse staatskas. Volgens APE, het agentschap dat de vele overheidsbelangen van Frankrijk beheert, loopt de schatkist in Parijs hierdoor dit jaar waarschijnlijk zo’n 2 miljard euro mis. Dit verlies komt bovenop de vele miljarden die de Fransen al kwijt zijn aan coronasteun voor het bedrijfsleven.

In Frankrijk is de overheid aandeelhouder bij tal van grote bedrijven, waaronder vliegtuigbouwer Airbus, autoconcern Renault, luchtvaartcombinatie Air France-KLM en vliegvelduitbater Aeroports de Paris. De Franse staat heeft in totaal belangen in meer dan tachtig bedrijven. Sommige daarvan zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en hebben al aangegeven voorlopig geen dividend uit te kunnen keren.

Vakbonden willen praten met KLM over arbeidsvoorwaarden

Zeker drie vakbonden willen met KLM meedenken over aanpassingen in de arbeidsvoorwaarden om de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis door te helpen. Dat hebben de vakbonden VNV, De Unie en NVLT in een intentieverklaring laten weten. KLM spreekt van een “mooi gebaar”, maar hoopt uiteindelijk dat alle bonden waarmee normaal aan de cao-tafel wordt gesproken, hiervoor openstaan.

Het kabinet toonde zich eerder bereid 2 miljard tot 4 miljard euro uit te trekken om KLM tegemoet te komen. Frankrijk schiet tegelijkertijd Air France en moederbedrijf Air France-KLM te hulp, zodat het concern in totaal op 9 miljard tot 11 miljard euro kan rekenen van zijn twee belangrijkste aandeelhouders. Daaraan zitten wel voorwaarden verbonden. Vast staat bijvoorbeeld dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren. Daarnaast moet er behoorlijk gesneden worden in de kosten. Minister Wopke Hoekstra van Financiën zei al dat de topsalarissen omlaag moeten, van zowel management als goed betaalde piloten.