Update coronacrisis: Booking.com vraagt geen hulp onder nieuw steunpakket, China stelt geen doelen voor groei economie

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Booking.com vraagt geen hulp onder nieuw steunpakket en China stelt geen doelen voor groei economie dit jaar.

Booking.com vraagt geen hulp onder nieuw steunpakket

Boekingssite Booking.com gaat geen hulp aanvragen onder het nieuwe NOW 2.0-steunprogramma van de overheid, na forse kritiek op een eerdere steunaanvraag. Dat bevestigde Booking.com na berichtgeving door Het Financieele Dagblad over de zaak.

Volgens Booking.com wordt nu gefocust op oplossingen voor de langere termijn met het oog op de malaise in de reissector door de coronacrisis. Oplossingen op de korte termijn zijn onvoldoende om de onderneming klaar te maken voor een toekomst met een veel zwakkere vraag naar reizen. Er zouden nog geen concrete plannen zijn voor een reorganisatie, maar ontslagen worden niet uitgesloten door het bedrijf.

China stelt geen doelen voor groei economie dit jaar

China stelt geen doelen voor de groei van het bruto binnenlands product dit jaar vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de coronapandemie. Dat zei premier Li Keqiang tijdens zijn openingsspeech van het Nationale Volkscongres.

“We hebben nog geen specifiek economisch doel gesteld dit jaar. Dat komt doordat ons land momenteel te maken heeft met moeilijk voorspelbare factoren en door de grote onzekerheid door de wereldwijde coronapandemie”, aldus de speech van de premier.

Het doel voor het begrotingstekort is “minstens 3,6 procent”, zei Li. In 2019 was dit nog 2,8 procent.