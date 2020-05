Update coronacrisis: Coronacrisis raakt economieën Europa, CBS: flinke stijging aantal faillissementen

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: coronacrisis raakt economieën Europa, CBS: flinke stijging aantal faillissementen en CNV: groot eisenpakket voor staatssteun kost banen.

Coronacrisis raakt economieën Europa

Verschillende grote Europese economieën worden hard geraakt door de coronacrisis. De Franse economie beleefde daarbij zijn slechtste kwartaal sinds 1949, toen de metingen begonnen. Ook in Spanje en Italië was de krimp flink.

Het Franse bruto binnenlands product daalde in het eerste kwartaal van het jaar met 5,8 procent. De inzinking toont het dramatische effect van de coronacrisis op de economie van het land. Daarbij moet aangemerkt worden dat de crisis pas in de laatste weken van maart effect had op het openbare leven door de lockdownmaatregelen.

CBS: flinke stijging aantal faillissementen

Vorige week zijn flink meer bedrijven failliet gegaan dan in de voorgaande week. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de vierde week van april 112 faillissementen telde. Dat waren er 47 meer dan de week ervoor. Het ging om 98 bedrijven en instellingen en 14 eenmanszaken. In beide categorieën was een stijging te melden.

Als gekeken wordt naar het hele jaar tot nu toe, dan zijn er nog geen grote verschillen met vorig jaar te zien. In de eerste zeventien weken telde het CBS in totaal 1262 faillissementen van bedrijven, tegen 1251 in dezelfde periode vorig jaar.

Meer weten over de coronacrisis, het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen? In ons Dossier Coronacrisis vindt u alle berichten die Executive Finance heeft gepubliceerd over de coronacrisis.

CNV: groot eisenpakket voor staatssteun kost banen

Het kabinet moet niet te veel eisen stellen aan bedrijven die hun omzet hebben zien dalen door de coronacrisis en een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. En zo’n extra eisenpakket mag al helemaal niet leiden tot banenverlies, vindt vakbond CNV die reageert op oproepen vanuit de samenleving om in ruil voor staatssteun bedrijven te laten verduurzamen.

Afhankelijk van hun omzetdaling kunnen bedrijven met de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin is de regeling vooral bedoeld om banen te behouden en moet dat zo blijven.

Miljoenen Amerikanen meldden zich weer bij WW-loket

De coronacrisis blijft een stempel drukken op de Amerikaanse economie. Nog eens 3,8 miljoen Amerikanen die hun baan kwijtraakten meldden zich afgelopen week voor een werkloosheidsuitkering, meldde het Amerikaanse ministerie van Handel.

De teller qua steunaanvragen blijft hard oplopen, al is er wel sprake van een verdere afvlakking. Een week eerder ging het om 4,4 miljoen aanvragen. De week daarvoor waren het er ruim 5,2 miljoen.