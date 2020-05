Update coronacrisis: Economie OESO-gebied krimpt, HEMA stelt publicatie jaarcijfers 2019 verder uit

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: Economie OESO-gebied krimpt en HEMA stelt publicatie jaarcijfers 2019 verder uit.

Economie OESO-gebied krimpt

De economie in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in het eerste kwartaal gekrompen door de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan.

De krimp kwam uit op 1,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is de sterkste neergang sinds de financiële crisis. Vooral in Frankrijk en Italië was flinke krimp te zien door de strenge lockdownmaatregelen. Maar ook in Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Japan waren minnen op te merken. Er zijn in totaal 37 landen aangesloten bij de OESO.

HEMA stelt publicatie jaarcijfers 2019 verder uit

Winkelbedrijf HEMA komt deze week, anders dan eerder gemeld, toch niet met zijn jaarcijfers. Dat meldde de onderneming in een bericht aan obligatiehouders. Eerder had HEMA te kennen gegeven deze week de resultaten openbaar te maken.

HEMA wordt keihard geraakt door de coronacrisis. In verschillende landen moesten winkels noodgedwongen dicht en het bedrijf zou eerder in een brief aan vastgoedeigenaren gewaarschuwd hebben dat het voortbestaan van HEMA in gevaar komt bij aanhoudende omzetverliezen.

HEMA zegt gebruik te maken van de mogelijkheid die de Nederlandse overheid biedt met betrekking tot uitstel van de publicatie. Daardoor geeft HEMA zichzelf tot vijf maanden langer de tijd om de jaarcijfers te presenteren. HEMA zegt de markten te zijner tijd te informeren over een nieuwe datum