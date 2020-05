Update coronacrisis: ‘EU moet Chinese bedrijfsovernames tijdelijk verbieden’

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over: EU moet Chinese bedrijfsovernames tijdelijk verbieden en economie VS kan teruglopen met 20 tot 30 procent.

‘EU moet Chinese bedrijfsovernames tijdelijk verbieden’

De Europese Unie moet een tijdelijk verbod opleggen op Chinese overnames van Europese bedrijven die in de problemen zijn gekomen of sterk in waarde zijn gedaald op de beurs door de coronacrisis. Dat verklaarde de Duitse politicus Manfred Weber in een interview met de krant Welt am Sonntag. Weber is christendemocraat en voorzitter van de grootste fractie in het Europees Parlement.

Hij pleit voor een ban van twaalf maanden op Europese overnames door Chinese bedrijven, in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is. Volgens Weber willen Chinese investeerders munt slaan uit de economische malaise door de crisis, deels met geld van de Chinese overheid, door bedrijven goedkoop op te kopen. Hij vindt dat Europa zichzelf moet beschermen tegen deze “Chinese shopping tour”.

Powell: economie VS kan teruglopen met 20 tot 30 procent

Het sluiten van bedrijven in de VS door de coronaviruspandemie kan de Amerikaanse economie dit kwartaal “makkelijk” doen instorten met 20 tot 30 procent. Dat zei president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank zondag.

Hoewel de werkloosheid zou kunnen oplopen tot 20 tot 25 procent, een teruggang die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer is waargenomen, verwacht Powell dat het land een nieuwe depressie zal vermijden.

Banken ondersteunen bedrijven inmiddels met 11 miljard euro

De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis bedraagt inmiddels zo’n 11 miljard euro. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) worden bijna 143.000 bedrijven bijgestaan, bijvoorbeeld door die uitstel van aflossingsverplichtingen te geven en leningen te verstrekken om deze moeilijke periode door te komen.

Het steunbedrag loopt gestaag op. Twee weken terug ging het nog om 7 miljard euro, en twee weken daarvoor om 5,4 miljard euro. Ook het aantal bedrijven dat wordt geholpen groeit duidelijk. Dit waren er bij de vorige peiling nog ruim 111.000.

Bedrijven vragen om 45 miljard euro compensatie via NOW

Bedrijven hebben in totaal ongeveer 45 miljard euro aan compensatie voor omzetdalingen aangevraagd via de NOW-regeling. Dat meldt ABN AMRO op basis van een eigen berekening. Groothandels, winkels en industriële bedrijven draaien het meeste omzetverlies als gevolg van de coronacrisis.

De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is bedoeld voor bedrijven die hun omzet zien terugvallen door de crisis. Ze kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.