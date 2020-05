Update coronacrisis: UWV verwacht forse banenkrimp, Duitse export scherp gedaald

Executive Finance zet periodiek de economische en financiële gevolgen van de coronacrisis voor u op een rij. Deze keer hebben het over:

UWV verwacht forse banenkrimp

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat het aantal banen in Nederland dit jaar zal dalen, ondanks de maatregelen die de overheid neemt om zoveel mogelijk banen te behouden. Ook de versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet woensdag aankondigde, verandert niets aan de inschatting van het UWV.

Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, de luchtvaart, de horeca en de cultuur-, sport-, recreatie- en sierteeltsector kunnen te maken krijgen met een zeer forse banenkrimp. Het UWV laat weten pas later in het jaar een concrete inschatting te hebben van hoeveel banen er precies verloren gaan.

Duitse export scherp gedaald

De goederenexport van Duitsland is in maart met 11,8 procent gekrompen ten opzichte van februari onder druk van de coronacrisis. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

Het is volgens het statistiekbureau de grootste exportkrimp op maandbasis sinds het begin van de metingen in 1990. Economen hadden in doorsnee op een daling met 5 procent gerekend. In februari steeg de export van de grootste economie van Europa nog met een herziene 1,2 procent.

Het aantal faillissementen in Nederland is in april te midden van de coronacrisis met ruim een derde gestegen op jaarbasis. Ook daalde het aantal nieuw opgerichte bedrijven, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). April was de eerste volledige maand waarin in Nederland maatregelen tegen het nieuwe coronavirus van kracht waren.

Volgens de KvK gingen in april 343 bedrijven en zelfstandige ondernemers failliet, 36 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Tegelijkertijd waagden veel minder mensen de stap naar ondernemerschap. Vorige maand schreven 12.595 starters zich in bij het Handelsregister, wat een daling is van 34 procent op jaarbasis.

Onverwachte stijging Chinese export

De export van China is in april onverwachts gestegen. Waar economen in doorsnee op een aanzienlijke daling hadden gerekend, voerde het Aziatische land de uitvoer met 3,5 procent op ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Er werd juist een daling van de export met 11 procent verwacht, omdat de vraag zou dalen door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus die wereldwijd werden genomen. Vooral de uitvoer naar Zuidoost-Azië trok aan. Kenners gaan er nu van uit dat de opleving in de export tijdelijk is, en dat de coronacrisis later dit jaar wel degelijk op de exportcijfers zal drukken.