Verschuiven eigendom aandelen geen middel tegen dividendbelasting

Het steeds verschuiven van het eigendom van aandelen betekent niet dat er geen dividendbelasting hoeft te worden betaald. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald in een hoger beroep tegen een Nederlandse dochtermaatschappij van een Amerikaanse financiële instelling. De rechtbank had de handelswijze van het bedrijf in 2018 nog wel goedgekeurd.

De Nederlandse dochter had tussen 2006 en 2010 voor zo’n zeven miljard euro aan aandelen van AEX-fondsen gekocht. Die leende het bedrijf uit aan een Britse zustermaatschappij, maar ieder jaar kreeg het Nederlandse bedrijf de aandelen weer in bezit rond de tijd dat het dividend werd uitgekeerd. Op die manier kon die belasting worden verrekend met de vennootschapsbelasting.

Het Gerechtshof bepaalde dat die verrekening in dit geval niet mag. De Nederlandse dochter is volgens de rechters niet de juridische eigenaar geworden ten tijde van de uitbetaling van het dividend. Bovendien is het bedrijf niet de “uiteindelijk gerechtigde” van het dividend zoals de wet de partij omschrijft die de uitbetaling uiteindelijk ontvangt.