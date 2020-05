Vorige week minder faillissementen door Bevrijdingsdag

Het aantal faillissementen lag vorige week een stuk lager dan de week ervoor. In totaal gingen er 55 bedrijven en instellingen over de kop, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat waren er 24 minder dan een week eerder.

Volgens het CBS speelt Bevrijdingsdag daarbij een belangrijke rol. Die vrije dag viel op dinsdag en dat is doorgaans een belangrijke dag voor het uitspreken van faillissementen.

De specialistische zakelijke dienstverlening was de enige sector waar het aantal faillissementen steeg ten opzichte van de laatste week van april. Onder die branche vallen onder meer juridische dienstverlening, architectenbureaus en reclamebureaus. De bouwnijverheid was de sector waar de meeste eenmanszaken omvielen. Vier van de in totaal negen failliete eenmanszaken waren actief in de bouw.