Wereldhandelsvolume in maart gedaald

De wereldhandel was in maart 1,4 procent lager dan in februari. Deze daling is nauwelijks groter dan in januari en februari, toen de wereldhandel ook al gemiddeld met 1,2 procent afnam. Dit blijkt uit cijfers van de CPB Wereldhandelsmonitor.

Industriële productie

De wereldwijde industriële productie is in maart met 0,2 procent afgenomen en dat is in lijn met de vorige maanden. Er zijn grote regionale verschillen in de ontwikkeling van handel en productie. Vooral in Europa is de terugval sterk, met een afname van de handel met meer dan zeven procent en een afname van de industriële productie met ruim twaalf procent. In China veren handel en productie in maart op, na een scherpe daling in januari en een consolidatie in februari.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het Centraal Planbureau de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. De verwachting is dat op 25 juni de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.