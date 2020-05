Zijn samenwerkingen, acquisities en integraties te veel een ad hoc gebeurtenis?

Board in Balance en hoogleraar Herbert Rijken hebben in hun jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek, met IntegrationPeople als co-sponsor, geconcludeerd dat het erop lijkt dat bij veel organisaties de rvc de samenwerking, acquisities en fusies vooraf onvoldoende heeft overdacht en/of primair op het bordje van de rvb legt. Met name bij de voortrajectfase en de integratiefase willen de respondenten graag structurele veranderingen aanbrengen.

Meer weten over Risicogestuurd werken? Volg de e-learning!

Het onderzoek en de conclusies

Het onderzoek vond plaats met medewerking van 269 respondenten, waarvan 207 commissarissen. Het leidt tot de volgende conclusies:

tachtig procent van de non-profitsector verwacht een toename van de samenwerking met derden. Voor de profitsector en de directie staat dit ook bovenaan. Een kwart van de respondenten verwacht een toename van fusies.

Verbreding van de product-/dienstportfolio en binnenhalen van technologie zijn de meeste gedeelde overwegingen om allerlei vormen van samenwerking, inclusief fusie aan te gaan.

De ondervraagden willen een gestructureerde aanpak van begin tot eind (acquisitie, transactie, integratie). Deze aanpak kan de vorm hebben van een draaiboek. Dit zodat duidelijk wordt hoe, wie, wat , in welke rol en op welk moment waarvoor verantwoordelijk is om tot een bevredigend eindresultaat te komen.

De betrokkenheid van de hele rvc en een in- of extern acquisitie- en integratieteam tijdens de transactie- en integratiefase is wenselijk.

Er liggen verbeterwensen rondom de betrokkenheid van de (c)or.

Risicomanagement op orde hebben

“We zien – ook naar aanleiding van de actuele COVID situatie – dat toezichthouders het belangrijk vinden het risicomanagement binnen hun organisatie op orde te hebben. Via een vraaiboek kunnen de toezichthouders gedurende alle fasen van het acquisitie- en integratieproces hun rol optimaal invullen. Hierdoor maken bedrijven, organisaties en hun stakeholders een fors grotere kans dat hun groeistrategie oplevert wat er vooraf van werd verwacht. En dat is pure winst voor alle betrokkenen. “ aldus Evert Oosterhuis, partner van IntegrationPeople.