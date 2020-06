Bedrijfstakpensioenfonds of niet?

De verplichtstelling om bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten zou moeten verdwijnen. De waarde van de beleggingen schommelen te veel. Ze hebben te veel kosten.

Je kan natuurlijk ook gewoon beter bij Nationale Nederlanden zitten met je pensioen. Die beleggen conservatief en hebben een vrij stabiel pensioenvermogen. Ik heb me als CFO elf jaar beziggehouden om niet bij een bedrijfstakpensioenfonds te hoeven aangesloten te worden. Iedere keer opnieuw vrijstelling aanvragen. Bij iedere keer bedoel ik dan ook ieder jaar. Je komt er nooit vanaf. Iedere keer maar weer dezelfde vragen beantwoorden.

Verplichtstelling moet verdwijnen

Die hele verplichtstelling om bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten, die zou moeten verdwijnen. Het heeft ons geen externe kosten gebracht, maar ik had wel twee A4-ordners vol met correspondentie. Onze intermediair voor pensioenen heeft ons ook wel eens bijgestaan, maar niet iedere intermediair heeft de kennis en dan zit je voordat je het weet bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Wat betreft die bedrijfstakpensioenfondsen wil ik nog melden, het zijn net jagers. Zo van: je zit nu bij NN, maar je hoort bij ons. Het lijkt een beetje op een strijd en ze doen er alles aan om je binnen te halen.

Wat men vaak ook niet weet is dat de premies bij een pensioenverzekeraar tien tot vijftien procent lager liggen dan bij een bedrijfstakpensioenfonds. Goedkoper voor werkgever en werknemer.

Pensioenverzekeraar goedkoper

Waar het gaat om de premiestelling, indien er sprake is van een drie procent rekenrente-contract versus een pensioenfonds met een hoge kostendekkende premie, dan is een pensioenverzekeraar goedkoper. Ook een jong leeftijdsbestand maakt een pensioenverzekeraar goedkoper dan een BpF.

Misschien moeten we de discussie over verplichtstelling eerst eens doen voordat we verder gaan met de discussie over de rekenrente. De discussie over rekenrente die heb je namelijk niet als je bij een pensioenverzekering verzekert bent.

Op basis van het vrije verkeer van goederen en diensten in de EU zou een vrije keuze van een pensioenverzekeraar of een bedrijfstakpensioenfonds toch mogelijk moeten zijn. Ook in het kader van het Europese mededingingsrecht.

In belang van bedrijfstakpensioenfondsen

Het lijkt er ook steeds meer op dat het pensioenakkoord alleen maar in het belang is van de bedrijfstakpensioenfondsen. De FNV vicevoorzitter Tuur Elzinga zegt ook: “We gaan er allemaal op vooruit Het is een sprookje! Alleen zonder het slot ze leefden nog lang en gelukkig…”

Nou ben ik maar een simpele boekhouder zeg ik dan, maar daar waar winnaars zijn, daar zijn ook verliezers. Zo simpel is dat.

Als iedereen er op vooruit gaat, dan moet dat geld ergens vandaan komen. Om het te financieren zou het nabestaandenpensioen verdwijnen en zijn er fiscaliteiten nodig om het te financieren.

Het grote probleem zijn de te lage dekkingsgraden van de bedrijfstakpensioenfondsen. Zij zouden dit graag met het nieuwe stelsel oplossen. Beter zou zijn om de OPF’s en de pensioenverzekeringen te laten zoals het is.