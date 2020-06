Boekrecensie Futureproof: op naar maximale veerkracht

We willen zo graag weten wat de toekomst ons zal brengen, maar dat is niet te voorspellen. Hoe zorgen we er dan voor dat we ons snel genoeg kunnen aanpassen als er iets onverwachts gebeurt? In Futureproof laat adviseur Mike Hoogveld zien hoe we kunnen werken aan onze toekomstbestendigheid.

Wie de toekomst kan voorspellen, heeft goud in handen. Geen wonder dat het wemelt van de trendwatchers, futurologen en andere zieners. En ze voorzien duidelijk in een behoefte. Iedere jaarwisseling gaan de profetieëen van zieners als Adjiejd Bakas, Richard Lamb of Richard van Hooijdonk er bij heel wat mensen in als koek. Die hang naar een bruikbare toekomstvisie is van alle tijden: al ver voor Christus verdrongen de Grieken zich rond het orakel van Delphi, smachtend naar goddelijke raad.

Maar al die zieners worstelen met hetzelfde probleem: die toekomst ís helemaal niet te voorspellen. Denk aan de door niemand voorspelde corona-crisis, of de extreem grillige bewegingen op de aandelenmarkten. De ervaren adviseur Mike Hoogveld waagt zich in zijn nieuwe boek Futureproof dan ook niet aan toekomstvoorspellingen. Maar hij laat ons wel een manier zien hoe we onszelf en onze organisaties het beste kunnen wapenen tegen alle onzekerheid. Hoe we onze ‘toekomstbestendigheid’ kunnen maximaliseren.

Teveel optimisme, te weinig veranderkracht

Voor hij zijn stappenplan ontvouwt, boort hij in de eerste hoofdstukken eerst iedere hoop dat we toch heus wel mogen vertrouwen op onze eigen toekomstvisie, vakkundig de grond in. Zo hebben we de neiging om ons verleden lineair te extrapoleren naar de toekomst. En ja, ‘dan moeten we niet verbaasd zijn dat de toekomst ons soms lijkt te overvallen, als een enorme surpriseparty’, schrijft Hoogveld.

We denken ten onrechte dat we makkelijk kunnen veranderen als de situatie daarom vraagt; we maken onze bedrijven ‘agile’ en menen dat we de olietanker daarmee hebben veranderd in een wendbare speedboot, zoals Menno Lanting dat ooit omschreef. Maar we staan veel minder open voor verandering dan we denken. En we zijn ook veel minder goed in staat om die verandering te realiseren dan we denken, waarschuwt Hoogveld. Daarbij hebben we chronisch last van een overdaad aan optimisme en overmoed.

Herkenbare disbalans

Maar wat te doen als we als HR-afdeling of -professional toch verder willen kijken dan de dag van morgen? Hoogveld adviseert een scenario waarbij je permanent op ontdekkingstocht bent, met ‘Vier Veerkrachtige’ activiteiten als uitrusting: verrichten, verbeteren, vernieuwen en veranderen. De eerste twee gaan over ons dagelijks werk en slokken vrijwel al onze tijd op; de laatste twee gaan over het bedenken, ontwikkelen en uitproberen van nieuwe dingen, maar doen we veel te weinig. Die disbalans zal voor vrijwel iedereen herkenbaar zijn. Door beter te balanceren tussen die vier activiteiten vergroot je je toekomstbestendigheid, schetst Hoogveld. En ja, ‘het combineren daarvan is nogal uitdagend, alsof je een gespleten persoonlijkheid hebt als de fameuze Dr. Jekyll en Mr. Hyde’.

Omarm de toekomst

Daarbij helpt het als je voor jezelf of jouw organisatie een ‘purpose’ nastreeft, wat Hoogveld, naast elementen als strategie en leiderschap, een ‘faciliterende factor’ noemt. Nou heeft de term purpose inmiddels een hoog buzzword-gehalte, maar Hoogveld geeft dit een praktische draai met een tamelijk ingenieus stappenplan om je eigen purpose – in Hoogvelds vertaling een bestaansreden of zingevend levensdoel – te kunnen ontdekken. Hij citeert daarbij Albert Einstein “If you want to live a happy life, tie it to a goal.”

Naast die purpose helpt het als je een strategie ontwerpt om relevant te blijven. Hoogveld introduceert daarbij een ‘waardecreatiestroom’, een soort stappenplan waarbij je continu zoekt naar hoe je optimaal waarde kunt creëren voor jouw organisatie en klanten. Daarin vinden we klassieke onderdelen als marktpropositie en klantsegmentatie maar ook meer hedendaagse elementen, zoals de klant gidsen bij zijn klantreis, en goed nadenken over je contentstrategie, over hoe je het beste communiceert met je doelgroep. Tot slot vinden we in het boek een aantal samenvattende tips voor het toekomstbestendig maken van organisaties.

Futureproof: een leesbaar boek

Hoogveld levert met Futureproof een zeer leesbaar boek af, met een stoet aan mooie voorbeelden en anekdotes. Hij zorgt ook voor huiswerk: aan het eind van ieder hoofdstuk krijgt de lezer een praktische opdracht mee. Dat is eigenlijk het motto van Futureproof: ga gewoon aan de slag, en omarm de toekomst.

Titel: Futureproof

Auteur: Mike Hoogveld

ISBN: 9789462156692

Uitgever: Vakmedianet