DNB en PBL: Biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico’s

Nederlandse financiële instellingen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Bijvoorbeeld doordat ecosysteemdiensten verdwijnen, door aanpassing van wetgeving om milieu en natuur te beschermen, of door milieucontroverses. Voor de financiële sector is het van belang om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen. Dat concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het gezamenlijke onderzoek ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’

Drie risico’s

Ten eerste bedreigt het biodiversiteitsverlies de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten. Financiële instellingen die economische activiteiten financieren die van die ecosysteemdiensten afhankelijk zijn, zijn daardoor blootgesteld aan de fysieke risico’s van biodiversiteitsverlies. Een voorbeeld is bestuiving van voedselgewassen: wanneer bijen verdwijnen, kunnen problemen ontstaan in de landbouw. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben wereldwijd voor 510 miljard euro financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosysteemdiensten.

Een tweede risico lopen financiële instellingen als zij bedrijven financieren met een grote negatieve impact op biodiversiteit. De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd voor 97 miljard euro aan financiering uitstaan bij bedrijven waar sprake is van milieucontroverses. Negatieve publiciteit die direct te herleiden is naar een bedrijf heeft zowel voor het bedrijf zelf als de financiële instellingen reputatieschade tot gevolg.

Ten derde volgt risico uit overheidsbeleid of veranderende voorkeuren van consumenten, die tot aanpassingen van bedrijfsactiviteiten leiden om de schade aan biodiversiteit te verminderen. Zo kan de transitie naar minder stikstofintensieve bedrijfsmodellen leiden tot transitierisico’s voor de 81 miljard euro aan leningen die de drie Nederlandse grootbanken hebben verstrekt aan Nederlandse sectoren met stikstof-uitstotende activiteiten.

Risico’s samen bezien

Omdat klimaatverandering een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies is, en omdat verschillende vormen van natuurbeheer van invloed zijn op klimaatverandering, is het van belang dat financiële instellingen in hun risicobeheer klimaatgerelateerde en biodiversiteitsrisico’s samen bezien.